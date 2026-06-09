La Capital | Política | UNR

La UNR posa la lupa sobre las reformas electorales

Entre el 13 de junio y el 11 de julio se desarrollará un curso intensivo con destacados especialistas, en coincidencia con el inminente debate legislativo de las normas que regulan los comicios en Santa Fe

9 de junio 2026 · 18:02hs
Google Seguir a La Capital en Google
En Santa Fe asoma una reforma electoral de cara a 2027.

Foto: Héctor Río / La Capital.

En Santa Fe asoma una reforma electoral de cara a 2027.

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) será epicentro de un curso intensivo sobre reformas electorales en la Argentina, que estará centrado en los debates ya activados tanto a nivel nacional como subnacional.

La iniciativa tendrá como marco la Diplomatura de Estudios Avanzados en Derecho Electoral y posará la lupa sobre el nuevo escenario instalado en Santa Fe a partir de la reforma constitucional materializada el año pasado.

La actividad será dirigida por el constitucionalista Oscar Blando y coordinada por Juan Pablo Magnani con el fin de analizar, discutir y capacitar sobre los proyectos de reformas electorales que se presentan y discuten tanto a nivel nacional como en las provincias.

Temas

En ese contexto, la agenda de temas abarcará las Paso, el financiamiento de los partidos y las campañas electorales, la boleta única de papel, la paridad, los umbrales electorales y el funcionamiento de los organismos electorales.

El curso se dictará de modo virtual entre el 13 de junio y el 11 de julio próximos. Constará de cinco encuentros los sábados, de 9 a 13, y apunta a graduados de todas las disciplinas, jóvenes profesionales, estudiantes y público en general.

>>Leer más: Unidos cocina a fuego lento la ley del nuevo régimen electoral de Santa Fe

La lista de profesores y especialistas invitados incluye a Alejandro Tullio, María Inés Tula, Facundo Cruz, Pablo Secchi (Poder Ciudadano), Sebastián Schimmel (secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral), Gerardo Scherlis, José Pérez Corti, Facundo Galván, Javier Tejerizo, Gustavo González, Lourdes Lodi, Franco Gatti y Mariano Bär, además de Blando.

Asimismo, habrá un panel con representantes de distintos bloques parlamentarios de la Cámara de Diputados de Santa Fe (Marcelino Lago, Víctor Batistelli, Florencia Giupponi y Javier Dóccola). Jorge Zárate y Blando oficiarán de moderadores.

Se trata de una propuesta organizada por la Escuela de Graduados de la Facultad de Derecho de la UNR y las inscripciones pueden realizarse a través del correo [email protected]. Para informes, está disponible la dirección [email protected].

La reforma electoral que asoma

En sintonía con el curso, la Diplomatura de Estudios Avanzados en Derecho Electoral presentó notas ante el Ministerio de Gobierno provincial y las Cámaras alta y baja de Santa Fe para que, de cara al inminente debate legislativo de las normas que regulan los comicios, convoquen a instituciones académicas y sociales.

El objetivo del planteo es que esa discusión (habilitada por la reciente reforma constitucional) cuente con un “marco amplio, plural y democrático”.

Noticias relacionadas
La Facultad de Arquitectura aprobó la grilla preliminar de su nuevo plan de estudios.

Después de casi 20 años, la carrera de Arquitectura cambia su plan de estudios

Desde el segundo semestre del año, el jarabe empezará a producirse en la Planta Piloto de Producción de Medicamentos de la UNR.

La UNR hará un fármaco para tratar el VIH en los niños y las embarazadas

Sin financiamiento, la UNR pierde presencia en un ranking mundial. 

La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que mostró el retroceso argentino

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Caso Adorni: la Justicia avanzó en un dato clave para la investigación

Ver comentarios

Las más leídas

Triple crimen en Bermúdez: La brutal escena revela la intención de dejar mensaje

Triple crimen en Bermúdez: "La brutal escena revela la intención de dejar mensaje"

Newells: el Negro Zamora dejó el fútbol femenino para trabajar en otro lugar

Newell's: el Negro Zamora dejó el fútbol femenino para trabajar en otro lugar

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario

Camino a su centenario, avanza la restauración de la Casa Fracassi

Camino a su centenario, avanza la restauración de la Casa Fracassi

Lo último

Caso Adorni: la Justicia avanzó en un dato clave para la investigación

Caso Adorni: la Justicia avanzó en un dato clave para la investigación

Libros raros, clásicos y descatalogados: vuelve una feria imperdible en Rosario

Libros raros, clásicos y descatalogados: vuelve una feria imperdible en Rosario

Artistas rosarinos cuestionaron una obra porteña elegida para la Comedia Municipal

Artistas rosarinos cuestionaron una obra porteña elegida para la Comedia Municipal

Trabajadores reactivaron un frigorífico en Villa G. Gálvez tras 7 meses de ocupación

Los empleados volvieron a poner en marcha parte de la producción con mercadería disponible y materia prima aportada por un proveedor. Reclaman que los dueños definan la situación legal para avanzar con una cooperativa.

Trabajadores reactivaron un frigorífico en Villa G. Gálvez tras 7 meses de ocupación
Perpetua por el triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria
Policiales

Perpetua por el triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria

De Binner al Día del Pogo: el declive del socialismo santafesino

Por Diego Veiga
Política

De Binner al Día del Pogo: el declive del socialismo santafesino

Artistas rosarinos cuestionaron una obra porteña elegida para la Comedia Municipal
La Ciudad

Artistas rosarinos cuestionaron una obra porteña elegida para la Comedia Municipal

Encontraron a Luciana, la adolescente que era intensamente buscada en Córdoba
Información General

Encontraron a Luciana, la adolescente que era intensamente buscada en Córdoba

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas
Policiales

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Triple crimen en Bermúdez: La brutal escena revela la intención de dejar mensaje

Triple crimen en Bermúdez: "La brutal escena revela la intención de dejar mensaje"

Newells: el Negro Zamora dejó el fútbol femenino para trabajar en otro lugar

Newell's: el Negro Zamora dejó el fútbol femenino para trabajar en otro lugar

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario

Camino a su centenario, avanza la restauración de la Casa Fracassi

Camino a su centenario, avanza la restauración de la Casa Fracassi

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

Ovación
Básquet: el U11 masculino dejó bien parada a la Rosarina en el Interasociaciones

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet: el U11 masculino dejó bien parada a la Rosarina en el Interasociaciones

Básquet: el U11 masculino dejó bien parada a la Rosarina en el Interasociaciones

Básquet: el U11 masculino dejó bien parada a la Rosarina en el Interasociaciones

Jorge Sampaoli será el técnico de Talleres y debutará contra Newells en el Coloso

Jorge Sampaoli será el técnico de Talleres y debutará contra Newell's en el Coloso

Central tiene su primer refuerzo: el paraguayo Zaracho ya puso la firma

Central tiene su primer refuerzo: el paraguayo Zaracho ya puso la firma

Policiales
Perpetua por el triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria
Policiales

Perpetua por el triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria

Femicidio de Sofía Delgado: confirmaron que Mordini seguirá preso otros seis meses

Femicidio de Sofía Delgado: confirmaron que Mordini seguirá preso otros seis meses

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

Femicidio de Agostina Vega: quién es La Gringa, la mujer detenida por encubrimiento

Femicidio de Agostina Vega: quién es "La Gringa", la mujer detenida por encubrimiento

La Ciudad
Artistas rosarinos cuestionaron una obra porteña elegida para la Comedia Municipal
La Ciudad

Artistas rosarinos cuestionaron una obra porteña elegida para la Comedia Municipal

Diego Mauro: por qué la Iglesia Católica sigue vigente después de 2.000 años

Diego Mauro: por qué la Iglesia Católica sigue vigente después de 2.000 años

Casamiento en el humedal: un libro infantil para descubrir la biodiversidad regional

"Casamiento en el humedal": un libro infantil para descubrir la biodiversidad regional

La CCC movilizó en Rosario y continuará con el plan de lucha para defender el Volver al Trabajo

La CCC movilizó en Rosario y continuará con el plan de lucha para defender el Volver al Trabajo

En la mitad de los departamentos de Santa Fe muere más gente de la que nace

Por Thamina Habichayn
La Ciudad

En la mitad de los departamentos de Santa Fe muere más gente de la que nace

Femicidio de Agostina Vega: quién es La Gringa, la mujer detenida por encubrimiento
Policiales

Femicidio de Agostina Vega: quién es "La Gringa", la mujer detenida por encubrimiento

El gobierno tacha prófugos: Capturar a los más buscados es parte del plan de seguridad
Política

El gobierno tacha prófugos: "Capturar a los más buscados es parte del plan de seguridad"

Camino a su centenario, avanza la restauración de la Casa Fracassi

Por Matías Loja
La Ciudad

Camino a su centenario, avanza la restauración de la Casa Fracassi

Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe

Con transmisión online, comenzó el primer juicio por jurados en Rosario

Por Andrés Abramowski
Policiales

Con transmisión online, comenzó el primer juicio por jurados en Rosario

Cayó Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales
Policiales

Cayó Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales

Maltrato animal en Rosario: proponen protocolos de actuación y campañas educativas
La Ciudad

Maltrato animal en Rosario: proponen protocolos de actuación y campañas educativas

Piden flexibilizar las cocheras exigidas para viviendas y oficinas

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Piden flexibilizar las cocheras exigidas para viviendas y oficinas

Polémica en las Finales de la NBA: Trump fue abucheado durante el himno en Nueva York
El Mundo

Polémica en las Finales de la NBA: Trump fue abucheado durante el himno en Nueva York

Angustia en Córdoba por la desaparición de una chica de 15 años: salió de la escuela y no volvió
Información General

Angustia en Córdoba por la desaparición de una chica de 15 años: salió de la escuela y no volvió

El tiempo en Rosario: martes de nubes, niebla y una máxima de apenas 16º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes de nubes, niebla y una máxima de apenas 16º

Crimen de Agostina: detuvieron a la dueña del Ford Ka negro
Policiales

Crimen de Agostina: detuvieron a la dueña del Ford Ka negro

Triple crimen en Bermúdez: La brutal escena revela la intención de dejar mensaje
Policiales

Triple crimen en Bermúdez: "La brutal escena revela la intención de dejar mensaje"

Tras varios días internada, murió la mujer atragantada con un trozo de comida
La ciudad

Tras varios días internada, murió la mujer atragantada con un trozo de comida

Newells oficializó la salida de Franco García tras rescindir el contrato de mutuo acuerdo
Ovación

Newell's oficializó la salida de Franco García tras rescindir el contrato de mutuo acuerdo

Central tiene todo listo para sumar su primera incorporación para el segundo semestre
Ovación

Central tiene todo listo para sumar su primera incorporación para el segundo semestre

Condenaron a los dueños de la jauría que mató a un nene de 12 años en Santa Fe
La Región

Condenaron a los dueños de la jauría que mató a un nene de 12 años en Santa Fe

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros
La ciudad

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros

Cataratas del Iguazú: a un turista se le cayó el celular y se tiró al agua a buscarlo
Información General

Cataratas del Iguazú: a un turista se le cayó el celular y se tiró al agua a buscarlo