La UNR posa la lupa sobre las reformas electorales

Entre el 13 de junio y el 11 de julio se desarrollará un curso intensivo con destacados especialistas, en coincidencia con el inminente debate legislativo de las normas que regulan los comicios en Santa Fe

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) será epicentro de un curso intensivo sobre reformas electorales en la Argentina, que estará centrado en los debates ya activados tanto a nivel nacional como subnacional .

La iniciativa tendrá como marco la Diplomatura de Estudios Avanzados en Derecho Electoral y posará la lupa sobre el nuevo escenario instalado en Santa Fe a partir de la reforma constitucional materializada el año pasado .

La actividad será dirigida por el constitucionalista Oscar Blando y coordinada por Juan Pablo Magnani con el fin de analizar, discutir y capacitar sobre los proyectos de reformas electorales que se presentan y discuten tanto a nivel nacional como en las provincias.

En ese contexto, la agenda de temas abarcará las Paso, el financiamiento de los partidos y las campañas electorales, la boleta única de papel, la paridad, los umbrales electorales y el funcionamiento de los organismos electorales .

El curso se dictará de modo virtual entre el 13 de junio y el 11 de julio próximos. Constará de cinco encuentros los sábados, de 9 a 13, y apunta a graduados de todas las disciplinas, jóvenes profesionales, estudiantes y público en general.

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La lista de profesores y especialistas invitados incluye a Alejandro Tullio, María Inés Tula, Facundo Cruz, Pablo Secchi (Poder Ciudadano), Sebastián Schimmel (secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral), Gerardo Scherlis, José Pérez Corti, Facundo Galván, Javier Tejerizo, Gustavo González, Lourdes Lodi, Franco Gatti y Mariano Bär, además de Blando.

Asimismo, habrá un panel con representantes de distintos bloques parlamentarios de la Cámara de Diputados de Santa Fe (Marcelino Lago, Víctor Batistelli, Florencia Giupponi y Javier Dóccola). Jorge Zárate y Blando oficiarán de moderadores.

Se trata de una propuesta organizada por la Escuela de Graduados de la Facultad de Derecho de la UNR y las inscripciones pueden realizarse a través del correo [email protected]. Para informes, está disponible la dirección [email protected].

La reforma electoral que asoma

En sintonía con el curso, la Diplomatura de Estudios Avanzados en Derecho Electoral presentó notas ante el Ministerio de Gobierno provincial y las Cámaras alta y baja de Santa Fe para que, de cara al inminente debate legislativo de las normas que regulan los comicios, convoquen a instituciones académicas y sociales.

El objetivo del planteo es que esa discusión (habilitada por la reciente reforma constitucional) cuente con un “marco amplio, plural y democrático”.