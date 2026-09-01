Pullaro blanquea su reelección y pregunta por rivales

El gobernador confirma que va por un segundo mandato. Su estrategia es consolidar el dominio de la coalición oficialista y exponer a la oposición

Se caía de maduro que Maximiliano Pullaro iría por un segundo mandato . Hegemoniza la alianza Unidos, logró reformar la constitución con la posibilidad de reelección y en verdad el plan original tuvo anotado ocho años en Santa Fe. Lo acaba de confirmar y encendió la carrera a la gobernación.

Podría haber tirado la pelota a la tribuna cuando le preguntaron si competirá pero ya no es materia ocultable.

" Queremos seguir gobernando (...) Estamos en septiembre y no hay muchos candidatos para disputar la gobernación. Ni en el frente (Unidos) ni enfrente ", dijo en declaraciones radiales.

Como se ve, decidió encender la disputa por la gobernación ocupando todo el escenario político , desde el oficialismo, al decir que no hay otro candidato, hasta desacreditar a la oposición al señalar que aún está en veremos. El peronismo sigue revolviendo en el cajón buscando una unidad, hasta ahora forzosa, y La Libertad Avanza es una incógnita respecto a qué peso presentará en la contienda.

El comentario sobre la oposición para tener como objetivo que empiece a mostrarse, que empiece a blanquearse y, desde ahora, saber con quién va competir el gobernador. Eso le conviene al oficialismo que ya tiene todas las cartas jugadas y hasta su campaña puede decirse que empezó indirectamente con el tema seguridad y obras.

Eligió hacerlo ahora no solo por una cuestión de cálculo temporal. Según Innova Opinión Pública, en una encuesta de 400 casos domiciliarios en Rosario del 22 y 23 de agosto, Pullaro tiene 53% de valoración positiva frente a 47% negativa, -es decir, balance positivo-, y creció 5 puntos de junio a esta parte.

La ola puede subir más con el protagonismo intenso del gobierno por la apertura de los Juegos Suramericanos y todo el combo que significa mostrar una ciudad mejorada en seguridad, sobre todo en una época del año en que el uso del espacio público será mayor.

Cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos. El gobernador Pullaro y el intendente Javkin, en la puesta en marcha del reloj.

Nivel nacional

Respecto a la disputa nacional, el gobernador juega ambivalente a la hora de apoyar una reelección de Milei. "Hay que corregir este modelo. Lo peor que le puede pasar a Argentina es que vuelvan el kirchnerismo o el peronismo, que un día son una cosa y otro día otra; pero siempre saquean al Estado”.

De esta manera se corre de algún hipotético casillero opositor al mileísmo y mantiene la selectividad de temas. "¿A usted qué le genera más miedo?", preguntó la encuestadora. El 56% dijo que vuelva a ganar Milei el año próximo y un 31% el peronismo. Pullaro está en este segundo pelotón.

Hay un dato al que debe prestarse atención: un 46% prefiere que gane alguien que no sea ni peronista ni de La Libertad Avanza.

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En el lenguaje de Pullaro, que probablemente le interese que se llene ese hueco aún sin llenar, significa una tercera opción institucional, dialoguista y moderada pero que conserve los lineamientos fiscales del mileísmo y le agregue producción. De ahí la “corrección” a la que se refiere como necesaria en el país.

¿Pero por qué Pullaro dice “hay que corregir este modelo”? Si se va nuevamente a la encuesta hay un punto caliente que consulta: Con la llegada de Milei, ¿cómo está su economía y que aceptación tiene Milei? "Mi economía se deterioró y rechazo al presidente" llega al 64%. Hay un caldo social hirviendo que puede salpicar.

Por eso el problema del endeudamiento de las familias es un tema en agenda que no dejó pasar el gobernador y que aprovecha para desmarcarse del gobierno nacional, quien soslaya la problemática. Estaba servida.

“A este problema que explota en la Argentina, nos adelantamos cuatro meses cuando lanzamos diferentes líneas de créditos y fondos estatales para ayudar a las familias que se habían endeudado para comprar alimentos y medicamentos”, resaltó.

El gobernador saltó a la cancha y pide rivales.