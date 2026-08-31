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Pullaro: "Nos adelantamos cuatro meses para ayudar a las familias endeudadas"

El gobernador de Santa Fe se diferenció del gobierno nacional al recordar que lanzó un plan para las deudas de los empelados públicos

31 de agosto 2026 · 10:13hs
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El gobernador Maximiliano Pullaro habló sobre el endeudamiento de las familias

Foto: Archivo / La Capital.

El gobernador Maximiliano Pullaro habló sobre el endeudamiento de las familias

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió al problema del endeudamiento de los argentinos, situación que complica a muchas familias. “Nos adelantamos cuatro meses cuando lanzamos diferentes líneas de créditos y fondos estatales para ayudar”, resaltó.

De esta manera, se desmarca del gobierno nacional que sigue demostrando indiferencia hacia las familias endeudadas y analiza que se trata de un problema entre privados.

“Este problema que explota en la Argentina, lo tomamos cuatro meses atrás para ayudar a las familias que se habían endeudado para comprar alimentos y medicamentos”, dijo en la previa a la presentación del Business Forum Santa Fe.

Pullaro y las deudas

El gobernador dijo que el primer indicio que detectaron fue con los empleados públicos que se endeudaban y terminaban en los códigos de descuentos que se le suman al recibo de sueldo.

Por eso, en mayo establecieron una regulación en los códigos de descuento que limita el porcentaje de afectación del salario: ningún trabajador tiene comprometido más del 25% de sus ingresos. Es a través del Plan de Protección de los Ingresos, para refinanciar sus deudas y aliviar sus ingresos mensuales.

Hoy hay unos 20 millones de argentinos están endeudados con bancos, billeteras virtuales, tarjetas de crédito, mayormente destinados al consumo, de los cuales un cuarto un cuarto está en mora (atrasado en 90 días).

En la misma línea, explicó que “más allá de la recesión económica con la que vivimos, los niveles de inflación y la caída de la coparticipación, la provincia se vio afectada pero mucho menos que el resto por el rol que tuvo el gobierno de Santa Fe”.

Y sostuvo que en 30 meses de gestión que lleva su gobierno, invirtieron en gastos de capital, es decir obras, lo mismo que se invirtió los últimos 8 años. “En el peor contexto económico lo hicimos. Imagínense si arranca la economía a nivel nacional”, sostuvo.

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