Una candidata de Javier Milei propuso una ley para que se pueda "renunciar a la paternidad"

“No es justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiere tener” , aseguró la dirigente del partido que postula para la presidencia a Javier Milei , quien se hizo conocida como cosplayer e influencer y es militante contra el aborto.

“Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener a una criatura que, quizás, porque le dijeron ‘sí, sí, acabá adentro que total tomo la pastilla’? O le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo, en medio de la calentura, hace… ¿viste? ‘Ay, papito, dale’. Mi abuela me lo contaba, era enfermera”, dijo en Neura.

Lemoine admitió que no le "parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiere tener”. Y añadió: “Si la mujer se da cuenta (que el hombre no se cuida), es una violación, entonces va, hace la denuncia por violación y puede tomar la pastilla del día después”.

Un romance secreto con Javier Milei

Consultada sobre sus declaraciones en la que sería una cámara oculta realizada en Reino Unido, en la que confesó haber mantenido una relación oculta con Javier Milei, Lilia Lemoine dijo: “Es un tema delicado y no es buen momento para hablarlo porque él está en pareja, está feliz y lo decidimos mantener en secreto porque no daba”.

Respecto a la situación en la que se dio la primera confesión, indica: “No lo conté abiertamente, me hicieron una cámara oculta en Inglaterra, me llevaron igual que a varios”. También declaró que lo dijo “en confidencia” y después de haber tomado “un par de tragos de sake”.

Con respecto a qué relación mantiene con Milei, dijo: “Yo la defino como una relación de amigos, de compañeros, de confianza y yo siempre dije: soy el soldado Cabral de Javier”.