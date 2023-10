Tras el debate, los candidatos se mostraron conformes y cada uno se vio ganador

Massa volvió a confrontar con Milei y Bullrich. El libertario no se movió de su actitud negacionista y Bregman cargó contra el Fondo Monetario

Axel Kicillof dijo que Martín Insaurralde "deberá dar las explicaciones, ya no forma parte de mi gobierno"

Massa recordó además uno de los contrapuntos que mantuvo con Bullrich luego de que la ex ministra de Seguridad le planteara que “mejor que decir es hacer”. “Lo primero que se me vino a la cabeza fue la promesa de (el ex presidente Mauricio) Macri de eliminar el Fútbol para Todos y construir mil jardines de infantes, pero hizo 33 (en cuatro años)”, dijo y, en cambio, ponderó que el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, “lleva hechos 300” jardines en todo el país durante su gestión.