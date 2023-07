Toniolli: "Perotti fue incapaz de dialogar con la propia fuerza política que lo llevó al gobierno"

-La sensación es que, en el caso del peronismo,y el frente Juntos Avancemos, fue una campaña ordenada donde las divergencias que existen, por eso hay cuatro listas para gobernador, pudieron ser expresadas por la positiva. Tuvimos un primer mojón del espacio que hemos armado, que es un Futuro Sin Miedo, que para nosotros fue exitoso en el cierre de listas, porque pudimos plasmar ahí lo que hace más de un año veníamos construyendo, que era esta posibilidad de tender puentes, de abrir, de construir un frente nuevo que incluyera al peronismo y sectores que, hasta ahora, no caminaban junto al peronismo. Hablo de Ciudad Futura, pero también del frente Patria Grande, Unidad Popular. Esos espacios no se sentían convocados porque no hubo un liderazgo que lo llamara a esa participación. También pudimos presentar listas en casi 150 localidades de la provincia, algo inédito para nosotros.

-¿Esa interna armónica que refiere puede dar réditos electorales frente a la pelea feroz que se da en Juntos por el Cambio?

-No lo sé, eso lo va a definir luego el electorado. Sí creo que evidentemente la imagen que está dando Juntos por el Cambio es muy pobre. Muestra también lo que veníamos diciendo desde un principio sobre ese espacio, que lo único que lo une es el antiperonismo. No es un invento mío. Cuando les ponés un micrófono dicen que se juntaron porque el peronismo es lo peor que le pasó a la Argentina y a Santa Fe. Bueno, acá está el resultado: se juntaron para eso y no se pueden poner de acuerdo en casi nada. Me parece que eso puede llevar a la reflexión a algunos sectores de la población a la hora de tener que definir cuando sea la elección general.

-En esa interna pacífica, ¿cuáles son las diferencias que marca respecto de los otros tres candidatos?

-Nuestro espacio no acompañó a Perotti en las Paso de 2019, en las Paso de 2021 ni en las Paso de 2023. Eso es un activo para nosotros, porque tenemos una enorme distancia con las formas y el contenido de la política que lleva adelante el gobernador. Respecto de las formas, a las pruebas me remito. El día de cierre de lista, a las 23.59, todavía no se sabía quién iba a ser el delfín del gobernador, que tuvo tres años y medio para construir un candidato o una candidata que fuera depositario del legado bueno, malo o regular de la gestión. Hay una forma de hacer política que es críptica, que es entre cuatro paredes, que para nosotros está agotada. Perotti fue incapaz de dialogar con su propia fuerza política que lo llevó al gobierno. Es un caso único de un gobernador peronista que llega al gobierno y, en vez de desarmar su agrupación para conducir al conjunto, armó su propia agrupación para entrar en contradicción con el conjunto.

toniolli2.jpeg Foto: Silvina Salinas / La Capital.

-¿Y en cuanto al contenido?

-Santa Fe es una provincia rica, que exporta, genera divisas y sin embargo es profundamente desigual, con un montón de deudas. Esa desigualdad no nace un problema económico sino un problema político. El problema político es que una parte importante de la dirigencia, particularmente la que ha conducido los destinos de la provincia desde hace un tiempo para acá de los dos lados de la grieta, ha priorizado la agenda del poder económico. ¿Eso en qué se traduce? En que tenemos dirigente político de los dos lados de la grieta, que a la hora de tomar una definición en materia económica o productiva van corriendo a la Bolsa de Comercio a la Fundación Libertad. Sectores con los que hay que tener diálogo, por supuesto, pero no le consultan ni al movimiento obrero organizado, a las pymes, a los pequeños productores agropecuarios, a las cooperativas o a las mutuales. No le consultan a todo ese entramado que es el que construye la riqueza de la provincia. Perotti expresó eso. Se siente más cómodo en una mesa con los sectores de ese otro frente político que a sus compañeros de partido. Cuando estalló el escándalo de Vicentin, el grueso de esa dirigencia política, incluido el gobernador, se fue a poner a disposición de los directivos de la empresa y no de los estafados.

-El tema de la seguridad es central en el debate de campaña. En su recorrida por la provincia, ¿ese problema también se evidencia en los lugares alejados de Rosario o la ciudad de Santa Fe?

-Son realidades distintas, pero que en algún punto terminan tocándose, hay un hilo conductor. Recorriendo la provincia nos ha pasado que aparece el reclamo de que trasladan agentes policiales a Rosario y terminan desguarneciendo las localidades pequeñas del interior de la provincia. Además, se empieza a ver un efecto derrame en algunas tasas delictivas. Por supuesto que no estamos hablando de la tasa de homicidios o niveles de violencia que tenemos en Rosario, pero algunos delitos que hasta ahora eran rarísimos en otras localidades empiezan a aparecer. De todas maneras, la atención del tema tiene que ser integral. Nosotros, en ese sentido, venimos planteando lo mismo que hace doce años, cuando me tocó ser diputado provincial: la necesidad de una reforma integral de las fuerzas de seguridad. En cada causa importante que aborda la narcocriminalidad, aparecen policías involucrados.

-¿Cómo sería esa reforma policial?

-Que los premios y los castigos, los ascensos, los traslados, la gestión cotidiana de la fuerza esté en manos del poder civil elegido de poder por el pueblo. Terminar con el autogobierno policial, más conducción política y más control social a través de juntas vecinales y con los gobiernos locales también controlando y siendo parte de las diagramación de la política de seguridad pública. También planteamos una ley de enganche entre el salario de los trabajadores policiales y penitenciarios con los del Poder Judicial para tener un sistema penal donde haya una lógica en las escalas salariales de los que están en la calle, lo que están en los penales y los que están en los juzgados, y eso no es en desmedro de los trabajadores judiciales, al contrario , es igualar para arriba. Y no menos importante son los 410 barrios de la provincia que están abandonados a la buena de Dios. Para pacificar esos territorios los tenés que integrar en lo social, en lo económico y en lo urbanístico.

-En 2019 el peronismo estuvo cerca de ganar Rosario. ¿Cree que con esta ampliación del frente pueden lograr la victoria este año?

-Claramente. En esta interna, en la que humildemente hemos tenido mucho que ver porque fuimos un poco el puente para que se pueda desarrollar, además expresamos un armado con una mirada generacional, que que viene a plantear que la democracia en estos 40 años ha acumulado demasiadas deudas y que hay salir de la lógica de la política hablándole de la política. La sumatoria de votos en las Paso será muy potente. Estoy convencido de dos cosas: que Monteverde va a ganar la interna y que Juntos Avancemos va a gobernar la ciudad los próximos cuatro años.