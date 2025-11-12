La Capital | Política | Santilli

"Tomo nota": la respuesta de Santilli al pedido de reunión que le hizo el gobierno de Kicillof

El ministro de Gobierno de Buenos Aires, Carlos Bianco, hizo una solicitud formal reclamando "los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses"

12 de noviembre 2025 · 18:34hs
En medio de las tensiones entre el gobierno provincial de Axel Kicillof y Nación, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, solicitó una reunión con el ministro de Interior, Diego Santilli. El funcionario libertario le contestó de manera breve y con tono sarcástico.

“¡Dale Carli, gracias! Tomo nota”, expresó Santilli desde sus redes sociales, al hacerse eco de una publicación del ministro de Gobierno bonaerense, quien había compartido la solicitud formal de una reunión con el Poder Ejecutivo para “reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas” en el distrito.

Para Bianco, “estos asuntos resultan centrales para el desarrollo y el bienestar de los bonaerenses, por lo cual consideramos indispensable poder mantener un intercambio directo que permita analizar su estado actual y conocer con precisión las perspectivas de resolución”.

Santilli viene manteniendo citas con gobernadores aliados, por lo que este miércoles se reunirá con el entrerriano Rogelio Frigerio y el jueves con el salteño Gustavo Sáenz. Sin embargo, no está previsto que haya un encuentro formal con representantes de la administración de Axel Kicillof.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/1988675019346702638&partner=&hide_thread=false

Kicillof contra los gobernadores que se reúnen con Santilli

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó este martes a sus pares "dialoguistas" por reunirse con la administración de Javier Milei para "negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas”.

El mandatario bonaerense encabezó un acto en Florencio Varela por la inauguración de un Centro de Atención Integral de Rehabilitación para personas con discapacidad, en la cual se refirió a los motivos por los cuales se lo excluyó de las reuniones con los jefes provinciales

>>Leer más: Santilli y Adorni citaron a gobernadores para negociar el presupuesto 2026

“Milei sabe que este gobernador no va a acompañar ninguna ley que vaya en contra de los derechos de nuestro pueblo”, aseguró Kicillof y afirmó: "Mientras tenemos mil obras paralizadas, Milei convocó a los gobernadores a negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas”.

Kicillof hizo alusión a las reuniones que mantuvo el jefe de Estado con gobernadores como el santafesino Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), con el objetivo de construir consensos para su paquete de reformas fiscales y laborales.

