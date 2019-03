Sola - Banfi: un cruce caliente en Pasos Perdidos

Este diálogo ardiente se produjo de manera espontánea luego al finalizar la Asamblea Legisltativa del pasado 1ro de marzo. La Capital fue testigo privilegiado.

(Solá) —Karina, ¿vos dijiste que yo metí en el recinto a la diputada (fallida, nunca asumió) de ustedes?

(Banfi) —No, yo dije "Felipe Solá estaba al lado de la chica que ingresó, pregúntele a Felipe cómo entró?"

(Solá) —¿Cómo vas a dar un nombre y apellido a los medios cuando esa chica ya estaba en el recinto cuando yo ingresé?....Si vos decís pregúntele a Solá, obviamente me estás asociando al hecho.

(Banfi) —No, no sugerí eso.

(Solá)— Mirá, si ingresaban los custodios y la sacaban por la fuerza, era un escándalo. Por eso yo intercedí para que los custodios no ingresaran.

(Banfi) —Ah, entonces vos interviniste.

(Solá) —Claro, estuve bien, sino se producía un escándalo. Además, pasó todos los controles de la seguridad que son responsabilidad de Cambiemos, ¿cómo vas a decir que ingresó porque yo la hice entrar?

(Banfi) —Mirá, a mí no me digas, y no me grites...Vos no me podés decir a quién nombro o dejo de nombrar.

(Solá) —Sí, te puedo decir porque lo tuyo tuvo intencionalidad de perjudicarme.

(Banfi) —Yo digo lo que quiero, querido...tengo libertad de expresión a diferencia del gobierno de ustedes..

(Solá) —Sos una provocadora...