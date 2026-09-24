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Sesiona el Senado: el oficialismo busca aprobar la reforma del Banco Central y la ley de Zonas Frías

En el proyecto del BCRA, que luego volverá a Diputados, se acordó quitar la mayoría agravada de dos tercios en ambas Cámaras para remover a los directores de la entidad

24 de septiembre 2026 · 15:22hs
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La sesión en la Cámara alta abrió con quorum reglamentario de 37 senadores.

Foto: Senado de la Nación

La sesión en la Cámara alta abrió con quorum reglamentario de 37 senadores.

El Senado nacional inició la sesión en la que el oficialismo buscará aprobar la reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) y las modificaciones a la ley de Zonas Frías.

La sesión arrancó con quorum reglamentario de 37 senadores y, tras una cuestión de privilegio presentada por el senador radical Maximiliano Abad y un pedido de preferencia del peronista Carlos Linares, comenzó el debate de la reforma del Banco Central (BCRA).

En ese marco, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, ratificó que "por un acuerdo" entre los bloques se modificará el texto votado en Diputados para que la elección y remoción de autoridades del BCRA corresponda exclusivamente al Senado (que deberá aprobar con mayoría absoluta).

La reforma del Banco Central

La Cámara baja había establecido que los diez directores se elegirían por mayoría simple, pero para la remoción harían falta los dos tercios, y que la votación se debería hacer con el aval de los cuerpos legislativos.

Monteverde señaló que es necesario modificar la carta orgánica del Banco Central para poder dejar atrás "20 años de saqueo institucional".

“Esta reforma devuelve al BCRA un mandato único: el de preservar el valor de la moneda. También sustituye la discrecionalidad política de los poderes de turno por reglas institucionales de largo plazo”, agregó.

En el peronismo, el senador Jorge Capitanich adelantó su rechazo al proyecto y propuso "discutir cuatro reglas en profundidad: una fiscal que tienda al equilibrio, una monetaria que apunte a la estabilidad, una cambiaria que fomente la competitividad y una institucional que busque la calidad”.

Capitanich también acusó al gobierno de querer "usar las reservas para aumentar la oferta de divisas y mantener el tipo de cambio apreciado, y así tener un escenario electoral más favorable".

Zonas Frías

Acerca de la media sanción que introduce cambios al régimen de Zonas Frías, que finalmente se dictaminó en comisión la semana pasada, su futuro es incierto. La reforma reduce el alcance geográfico del régimen. Aunque, según el gobierno, focaliza mejor los destinatarios de los subsidios.

Algunos de los aliados del gobierno no acompañan el texto, razón por la cual la Casa Rosada busca compensar esas fugas de votos con algunos senadores del norte del país.

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