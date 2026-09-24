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A quién tiene apuntado Jorge Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

El técnico canalla viene de hacer una jugada importante con el ingreso de Werner por Ledesma en la previa del choque ante Estudiantes, en Santiago del Estero

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

24 de septiembre 2026 · 14:41hs
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Jeremías Ledesma y Axel Werner son los dos arqueros que compiten por el arco de Central.

Marcelo Bustamante / La Capital

Jeremías Ledesma y Axel Werner son los dos arqueros que compiten por el arco de Central.

El partido ante Estudiantes por la Supercopa Internacional está cada vez más cerca y en Central la expectativa crece. En la misma medida lo hacen las especulaciones sobre el equipo que Jorge Almirón pondrá en cancha en un encuentro de suma importancia porque hay un título en el medio.

Un puesto sobre el que se habló demasiado, sobre todo después del partido ante Argentinos Juniors, es el del arquero. No obstante, Almirón parece totalmente convencido de quién custodiará el arco auriazul.

Salvo un imponderable, en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el 1 canalla será nuevamente Jeremías Ledesma, quien desplazaría del puesto a Axel Werner.

Almirón nunca dudó

Según la consideración de Almirón, el puesto de arquero nunca estuvo en duda, pero lo que movió un poco el avispero fue la inclusión de Werner en el último partido, en el triunfo ante Argentinos Juniors del pasado fin de semana por el torneo Clausura.

Ledesma atajó por última vez en el triunfo de Central frente a Tigre, en condición de visitante.

Ledesma atajó por última vez en el triunfo de Central frente a Tigre, en condición de visitante.

Lo que el técnico decidió en ese momento fue darle un partido a Werner para que tome ritmo de competencia, pero sabiendo que frente a Estudiantes el arquero iba a ser Ledesma.

>>Leer más: Central: la larga lista de los jugadores que fueron parte de la gran campaña de 2025 y ya no están

Es sabido que en los últimos encuentros el hincha se mostró bastante crítico con algunas actuaciones de Conan, pero el Canalla venía de la victoria como visitante frente a Tigre, en la que Ledesma tuvo un par de intervenciones certeras, sobre todo una en el primer tiempo.

Ledesma venía de una buena actuación

Esto es, Ledesma no dejó el arco porque Almirón lo vio en un bajo nivel, sino que el técnico optó por darle la chance a Werner para mantenerlo activo. Su único partido como titular en lo que va del semestre fue el de Barracas Central, el día que Almirón puso en cancha un equipo alternativo porque cuatro días después el equipo se jugaba el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores en Brasil frente a Corinthians.

Así las cosas, y en medio de algunas incógnitas abiertas todavía en relación al equipo, en lo que tiene que ver con el arco las cosas parecen estar lo suficientemente claras.

Werner tuvo la chance de atajar frente a Argentinos Juniors. Ya lo había hecho en la visita del canalla a Barracas Central.

Werner tuvo la chance de atajar frente a Argentinos Juniors. Ya lo había hecho en la visita del canalla a Barracas Central.

Respecto al resto, es casi un hecho que Giovanni Cantizano será el reemplazante de Jaminton Campaz y que Federico Navarro irá en lugar el chileno Vicente Pizarro.

La banda derecha del Canalla

La gran duda está en la banda derecha debido a la baja de Alan Rodríguez por lesión. Un candidato a ocupar esa posición es Gaspar Duarte, sobre todo si Almirón decide mantener el 4-2-3-1 que generalmente utiliza.

>>Leer más: En Central, algunos pibes del club tendrían que salir a poner el hombro frente a las bajas obligadas

Pero está también la posibilidad de que haya un cambio de esquema, con dos líneas de cuatro. En ese caso, Duarte sería también una alternativa, pero a quien le abriría una chance de colarse entre los once es el juvenil Elías Verón.

De confirmarse esto, Ángel Di María jugaría más suelto en la zona de tres cuartos, en cercanía de Enzo Copetti.

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