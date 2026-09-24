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Urbanística 2026 reunirá a referentes para pensar Rosario y la región a 2050

Especialistas del sector público y del privado, además del ámbito académico, participarán del encuentro que será el 14 de octubre en la Bolsa de Comercio de Rosario

24 de septiembre 2026 · 15:53hs
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Urbanística 2026. 

Urbanística 2026. 

Rosario será sede el próximo 14 de octubre de Urbanística 2026, una jornada que convocará a referentes del sector público, privado, académico, profesional e institucional con un objetivo común: pensar la ciudad y la región a 2050 y poner en discusión algunas de las principales decisiones que condicionarán su desarrollo durante las próximas décadas.

Impulsado por el Foro de la Vivienda Rosario, el encuentro se desarrollará en la Bolsa de Comercio de Rosario y contará con la participación de representantes de la Municipalidad de Rosario, el gobierno de Santa Fe, universidades, colegios profesionales, organismos vinculados al territorio y los servicios públicos, desarrolladores, constructores y especialistas, entre otros.

La jornada comenzará a las 8.30 con la apertura institucional y la conferencia inaugural del arquitecto y urbanista español Alfonso Vegara, fundador de Fundación Metrópoli, quien además moderará posteriormente la primera mesa de discusión. Por la tarde, la segunda conferencia magistral estará a cargo de Thomaz Ramalho, director de Planeamiento de Curitiba, Brasil.

>> Leer más: Día del Arquitecto: desafíos profesionales en tiempos de cambio y cuidado ambiental

El programa estará estructurado alrededor de cinco grandes conversaciones, concebidas como ejes complementarios de una misma mirada sobre el territorio. El primer bloque abordará el Ordenamiento Territorial, con la participación de Héctor Floriani, Eduardo Bressan y Ricardo Griot, bajo la moderación y protagonismo de Alfonso Vegara. El debate buscará poner en perspectiva los instrumentos de planificación y la necesidad de pensar el crecimiento de Rosario en relación con su territorio metropolitano.

A continuación, el panel de Ambiente reunirá representantes del municipio, la provincia, la Universidad Nacional de Rosario, profesionales especializados y del sector privado. Participarán, entre otros, Gonzalo Montoya, Gustavo Leone, Javier Fedele, Lorena Pirona y Leandro Aguilera. En este caso, Fabiana Suárez será la moderadora.

La mañana se completará con la conversación sobre Movilidad Sostenible, que incorporará las perspectivas del transporte provincial, la universidad y la comisión de transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario. El panel estará conformado por Mónica Alvarado, Juan Venesia, Alfredo Sesé y la moderación del ingeniero Crer.

Luego de la conferencia de Ramalho, la actividad continuará con el bloque Vivienda y Suelo, uno de los temas centrales para discutir las posibilidades de expansión, densificación y acceso al hábitat. Participarán Lucas Crivelli, Norberto Frickx, José Cachero y la concejala Alicia Pino, junto a un especialista en mercado inmobiliario.

El cierre estará dedicado a Infraestructura e Innovación, con representantes de la Universidad Nacional de Rosario, la EPE, el sistema de provisión de agua, Litoral Gas y el sector de la construcción. La mesa, moderada por el ingeniero Martín Weller, tiene confirmados a Yolanda Galassi, Renata Ghilotti, Dante Dell’Elce y Pablo Gagliardo.

Más que una sucesión de exposiciones, Urbanística 2026 propone construir un espacio de conversación entre actores que habitualmente intervienen desde distintos ámbitos sobre un mismo territorio.

Planificación, vivienda, movilidad, ambiente, infraestructura y desarrollo productivo forman parte de una discusión necesariamente integrada. La propuesta del Foro de la Vivienda es abrir esa conversación con una perspectiva de largo plazo: superar la mirada sectorial y comenzar a discutir, entre todos los actores involucrados, cómo queremos que crezcan Rosario y su región durante las próximas décadas.

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