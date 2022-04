Sectores del campo llegan hoy a Plaza de Mayo, en medio de cruces con el gobierno

La protesta convocada para hoy en Plaza de Mayo por ruralistas, con apoyo opositor, fue calificada por el gobierno nacional como una “marcha política sin consignas claras” que se realiza, “ por las dudas, contra un proyecto que no conocen” . En tanto, la Sociedad Rural de Rosario (SRA), que adhiere a la movida, objetó los reproches del Ejecutivo .

“Se trata de una marcha política y tiene que ver con otros intereses que defender los derechos legítimos del campo , que es un sector fundamental para el crecimiento de la Argentina. No hubo suba de retenciones. Están marchando, por las dudas, contra un proyecto que no conocen” , dijo la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti , en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada.

De ese modo, se refirió al denominado tractorazo convocado para hoy, a partir de las 15, por productores de distintos puntos del país a a través de las redes sociales con la etiqueta #23A, al que también se sumaron dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) con otras consignas políticas “en defensa de la República y la justicia independiente”.

Motivos

“No entendemos la marcha, no está muy clara, casi con consignas políticas. Si es contra la suba de retenciones, que no existe, no está muy claro para qué están marchando”, insistió Cerruti.

La seguridad de la movilización también fue otro de los temas analizados por el gobierno: el ministro del área a nivel nacional, Aníbal Fernández, brindó una conferencia de prensa en la Casa Rosada en la que anunció que se comunicó con su par porteño, Marcelo D’Alessandro, quien le confirmó que autorizaron el ingreso de tractores a la Capital Federal.

af1.jpg El ministro de Seguridad sumó polémica en la previa a la movilización. Foto: Archivo / La Capital.

En ese sentido, dijo que su declaración realizada anteanoche (“Ni lo sueñen”), cuando fue consultado sobre los tractores en la ciudad, se limitaba a “tres palabras” y que debía entenderse bajo la idea de que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta todavía no había hecho pública su decisión de brindar la autorización para la marcha.

Réplica

Al respecto, la presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, Soledad Aramendi, salió al cruce de Fernández y aseguró que sus declaraciones son “una instigación a la violencia”.

“Tenemos todos los permisos para no generar ningún problema en la ciudad de Buenos Aires”, enfatizó. Y agregó que “la intención no es obstruir sino que la movilización es un símbolo para ir sumando gente en el camino”, por lo que estimó que “no habrá inconveniente para marchar”.

Iván Castellaro, otro productor autoconvocado que impulsa la movilización, explicó que el campo espera “marchar en paz” en un reclamo que definió como “genuino”.

A las críticas contra la marcha se sumó el ministro de Desarrollo Productivo nacional, Matías Kulfas, quien señaló que “hay un sector del campo que es un brazo político de Juntos por el Cambio”.

“Van a estar en contra de cualquier cosa que hagamos, pero los veo todo el tiempo comprando maquinaria”, aseveró el funcionario.

A su vez, representantes de JxC presentaron un planteo judicial para “garantizar” que los tractores que se movilizarán a Plaza de Mayo puedan circular de manera libre.

Según los organizadores, los manifestantes se concentrarán, desde las 10.30, en tres puntos de encuentro: ruta 9 y 193; ruta 8 y 195 y ruta 7 y ruta 5.

En base a lo autorizado por el Gobierno porteño, los manifestantes podrán confluir en el Obelisco y, desde allí, marchar hacia la Plaza de Mayo.