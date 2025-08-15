La Capital | Política | Reforma constitucional

Reforma constitucional: la Convención aprobó otro cambio en su reglamento interno

Se aprobó una flexibilización para la presentación de dictámenes y hay expectativa por la posible emisión del despacho ligado a la reelección del gobernador

15 de agosto 2025 · 17:28hs
La Convención deliberó en el recinto de sesiones de la Cámara baja provincial.

Foto: Archivo / La Capital.

La Convención deliberó en el recinto de sesiones de la Cámara baja provincial.

En sesión plenaria, la Convención Constituyente modificó el artículo 25 de su reglamento interno sobre la formulación de despachos de comisiones. Paralelamente, se espera que este viernes la comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo firme el dictamen para establecer la posibilidad de reelección del gobernador.

Durante la sesión realizada en el recinto de la Cámara de Diputados provincial, la Convención aprobó una modificación reglamentaria que flexibiliza la presentación de dictámenes, tanto de mayoría como de minoría, por parte de las ocho comisiones temáticas.

Se trata de una propuesta del convencional Marcelo Lewandowski (Activemos), que cosechó 56 votos afirmativos y siete negativos. Hubo seis ausentes.

El cambio aprobado por la Convención

De ahora en más, los despachos de comisión podrán ser generales o parciales, comprendiendo uno o varios artículos o temas específicos, según lo definan las comisiones.

image
Felipe Michlig, titular de la Constituyente.

Felipe Michlig, titular de la Constituyente.

De ese modo, se establece que ningún convencional podrá firmar más de un dictamen sobre un mismo artículo y los despachos deberán presentarse con un plazo mínimo de 20 días antes de la fecha prevista para la finalización de la Convención en Santa Fe (14 de septiembre).

>> Leer más: Reforma constitucional: la Convención suma un cambio a su reglamento interno

En el marco de la histórica reforma de la Carta Magna santafesina, se buscó ordenar la sanción de los despachos de comisión y, de ese modo, evitar la siempre controvertida figura del “libro cerrado”.

