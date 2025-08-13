Reforma de la Constitución: adultos mayores proponen equilibrio etario para cargos legislativos El proyecto destaca que los adultos mayores aportan experiencia, memoria y tiempo para legislar colectivamente. Quieren aprovechar la reforma constitucional 13 de agosto 2025 · 11:58hs

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital Adultos mayores piden a la Convención constitucional Equidad etaria en la Legislatura

En el marco de una creciente conciencia sobre los derechos de los adultos mayores y su rol activo en la sociedad, se presentó en la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe, una propuesta para incorporar el principio de equilibrio etario en las listas de candidatos a cargos legislativos.

La iniciativa planteada por el Colectivo de Personas Mayores y expuesta en audiencia pública, consigna que al menos uno de los tres primeros lugares en cada lista de diputados provinciales y de concejales municipales, esté ocupado por una Persona Mayor (+65). El objetivo es garantizar una representación real y efectiva de este sector, históricamente relegado en los espacios de decisión política.

"La Constitución nacional nos ampara", sostienen. La Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores, ratificada por Argentina, obliga a fomentar su participación activa. "No como un gesto simbólico, sino como una obligación concreta”, señala el impulsor de la propuesta.

Convención y adultos mayores El proyecto destaca que las personas mayores aportan experiencia, memoria, empatía y tiempo para legislar colectivamente. Además, subraya que la esperanza de vida ha aumentado, que la longevidad ya no es una excepción y que la mayoría de adultos mayores conservan plena capacidad cognitiva igual o superior de la de un adulto joven.

Inspirada en los avances logrados con la paridad de género, esta propuesta busca ampliar el concepto de representatividad en democracia, colocando a la Constitución de Santa Fe a la vanguardia en temas de inclusión. “Esta propuesta no busca privilegios, sino equidad. No representa a un sector, sino a una etapa de la vida que merece ocupar lugares de decisión, con voz, voto. Es tiempo de que la experiencia ocupe el lugar que le corresponde en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y democrática”, firman Oscar Delgado, Ricardo Cicarelli, Patricia Cosgrove, Juan J. Mocciaro, Susana Fernández, Rita, Miriam Talamone, entre otros.