Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la nueva Constitución

Arranca la última semana para presentar dictámenes en la Convención Reformadora

La Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Santa Fe pondrá en marcha este lunes la Comisión Redactora, órgano encargado de integrar y armonizar el texto final de la reforma. Las comisiones temáticas tendrán tiempo hasta el viernes para entregar dictámenes.

La Comisión es presidida por Joaquín Blanco, acompañado por Emiliano Peralta como vicepresidente y Patricia Boni como secretaria. "Sus integrantes representan a todas las fuerzas políticas con presencia en la Convención, garantizando la pluralidad en la instancia final de elaboración del texto", indicaron.

A partir de las 9 continuará también su labor la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, en el recinto de la Cámara de Diputados. Esta comisión aborda una mirada integral sobre la calidad institucional y democrática del Estado santafesino, analizando temas como los mecanismos de participación ciudadana, la democracia semidirecta, la seguridad pública, la eficiencia de los servicios, la planificación de políticas públicas y el federalismo de concertación.

Entre sus principios incluye la cláusula democrática y el reconocimiento de la causa Malvinas.

De esta manera, la Convención Reformadora avanza en una etapa decisiva: mientras las comisiones temáticas continúan produciendo dictámenes, la Comisión Redactora comienza a dar forma al cuerpo final de la nueva Constitución que será sometida a consideración en el plenario.