La Capital | Política | convención

Reforma de la Constitución: Michlig destacó el diálogo y la participación ciudadana en la primera etapa

El presidente de la convención realizó un balance de lo actuado.“Participación ciudadana, amplitud y diálogo en busca de consensos”, resaltó

13 de agosto 2025 · 12:57hs
El presidente pleno

El presidente pleno, Felipe Michlig, en la Convención Reformadora. 

Al cumplirse un mes del inicio de la Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, la mitad del período que ordena la Ley 14.384 para sesionar, el presidente de la misma, Felipe Michlig, destacó “el trabajo y el diálogo fecundo, la participación y el respeto de los convencionales hasta el presente para llegar a cumplir el objetivo de lograr la mejor Constitución para todos los santafesinos, aunque aún queda un arduo trabajo para la segunda y última etapa del mes que resta”, dijo.

Michlig enfatizó en que “más allá de la diversidad de ideologías, posiciones y algunas desavenencias iniciales se han tomado las principales decisiones por absoluto consenso, como ocurrió con el reglamento (que de 88 de los 90 artículos se votaron por unanimidad y los otros dos artículos; uno tuvo los dos tercios de los votos y el otro, casi la misma cantidad), igualmente sucedió con la constitución de las comisiones y el funcionamiento de todas las actividades cotidianas”.

Amplia participación ciudadana

Continuando con el balance del primer mes, Michlig agregó: "Párrafo aparte merece la amplia participación ciudadana, no solo con la presentación de más de 700 iniciativas -en el plazo inicial de 10 días estipulado reglamentariamente-, sino también con el aporte presencial que los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y entidades han realizado en las sesiones de las comisiones y de las audiencias públicas que se desarrollaron en Santa Fe, Rosario y Reconquista, en donde todos se han podido expresar sobre los puntos sujetos a reforma”.

“Sin lugar a dudas, que ha sido una enriquecedora etapa para desandar el camino que nos lleve a una constitución moderna, inclusiva, justa, sin privilegios, que permita bajar los costos de la política, terminar con las reelecciones indefinidas, eliminar los fueros parlamentarios, introducir ficha limpia y hacer más eficiente el rol del Estado, entre otros avances importantes que se puedan incorporar”.

Finalmente, agregó: "En el medio nos queda el profundo dolor por la pérdida de la querida Alejandra Oliveras, que seguramente nos estará inspirando con su legado de vida hasta el final de la convención para que la nueva Constitución tenga en su espíritu mucho de lo que ella proponía”.

Más de 700 iniciativas ciudadanas

En el marco de la convocatoria para la presentación de proyectos (durante los primeros 10 días), se recepcionaron más de 700 iniciativas, de las cuales 695 fueron las que se transformaron en expedientes para ser derivados a las comisiones.

Michlig detalló que “del total de proyectos ingresados -la presentación podía hacerse presencialmente o por web-, el 47,3% fueron presentados por vecinos de la provincia de Santa Fe; el 22,6% por organizaciones sociales; el 6,9 % por partidos o agrupaciones políticas; el 5,1% por convencionales; el 4,8% por sindicatos, gremios o cámaras; el 4,3% por colegios y asociaciones profesionales; el 4,2% por Centro de Estudios e investigaciones; el 3% por organizaciones privadas/empresarias; el 0,9% por Culto; y el 0,9 % por órganos y niveles del Estado”.

Audiencias públicas

“Asimismo, como parte del proceso de participación ciudadana desde la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial de la Convención Reformadora de la Constitución de la provincia de Santa Fe realizó tres audiencias públicas: en el Concejo de Rosario el 01/08; la segunda en en la Casa del Bicentenario de Reconquista el 08/08 y la tercera en el concejo deliberante de Santa Fe el 13/08″ destacó.

michlig1

“En las tres ocasiones se habilitó lista de oradores inscriptos con antelación para fundamentar iniciativas o proyectos presentados previamente.

Por otra parte, el trabajo de todas las comisiones ha sido permanente y se ha invitado a distintos actores relacionados a las temáticas abordadas para que fundamenten sus posiciones”.

Publicidad de todas las actividades

También el legislador destacó que “todas las sesiones de las comisiones y audiencias públicas se han podido seguir en vivo a través del canal de YouTube de la Convención Reformadora, y el acceso de la prensa acreditada ha sido sin restricciones de ningún tipo, facilitándose todas las comodidades para el libre ejercicio de las actividades periodísticas”.

Cabe recordar que por reglamento aprobado por unanimidad se establecieron 8 comisiones que funcionan con representantes de todos los bloques de convencionales, a saber:

michlig2

Las comisiones que trabajan en la Reforma

1. Comisión de Labor Parlamentaria: Su función es coordinar sesiones, temarios y consensos interbloques. De acuerdo con el reglamento, la encabeza el Pte. de la Convención, Felipe Michlig.

2. Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento; : se ocupará de los aspectos administrativos y del control de validez de los títulos de los convencionales.

3. Comisión Redactora: tiene la tarea de recibir los despachos de las demás comisiones y redactar el texto final de la reforma, ajustando la redacción técnica sin modificar el fondo

4. Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías: aborda derechos fundamentales y temas como ambiente, derechos digitales y acción positiva.

5. Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo: analizará reformas sobre mandatos, reelecciones, funcionamiento institucional y sesiones legislativas.

6. Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales: tratará temas vinculados al MPA, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo y la estructura judicial.

7. Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial: debatirá reformas al régimen de municipios y comunas y el reconocimiento del “derecho a la ciudad”.

8. Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana: incluirá propuestas de democracia semidirecta, servicios públicos, políticas públicas, participación ciudadana y la cláusula sobre la causa Malvinas.

Noticias relacionadas
Verónica Colombo integrará dos comisiones de la Convención Reformadora.

Verónica Colombo juró como reemplazo de Locomotora Oliveras en la Convención

El velatorio de Locomotora Oliveras tuvo lugar en la Legislatura provincial. Este jueves una nueva convencional ocupará su lugar.

Este jueves jura la reemplazante de Locomotora Oliveras en la Convención Constituyente

El apoderado de la UOM Rosario, Pablo Cerra.

La UOM Rosario participó en la Convención Constituyente

El velatorio de Locomotora Oliveras tuvo lugar en la Legislatura provincial. Este jueves una nueva convencional ocupará su lugar.

Este jueves jura la reemplazante de Locomotora Oliveras en la Convención Constituyente

Ver comentarios

Las más leídas

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Una sorpresa en el once del Newells de Fabbiani para la final ante los tucumanos

Una sorpresa en el once del Newell's de Fabbiani para la "final" ante los tucumanos

Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos

Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos

Lo último

Reforma de la Constitución: Michlig destacó el diálogo y la participación ciudadana en la primera etapa

Reforma de la Constitución: Michlig destacó el diálogo y la participación ciudadana en la primera etapa

Monchito Merlo fue homenajeado en la Cámara de Diputados de la Nación por su trayectoria

"Monchito" Merlo fue homenajeado en la Cámara de Diputados de la Nación por su trayectoria

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin

Detuvieron a "Laucha", presunto líder de la barra brava de Rosario Central

Lautaro "Laucha" Ghiselli fue detenido este miércoles por la Policía Federal a pedido del Ministerio Público de la Acusación de la provincia

Detuvieron a Laucha, presunto líder de la barra brava de Rosario Central
Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin
La Ciudad

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación
LA CIUDAD

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas que se suman al club de gobernadores
Política

Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas que se suman al club de gobernadores

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 
POLICIALES

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Una sorpresa en el once del Newells de Fabbiani para la final ante los tucumanos

Una sorpresa en el once del Newell's de Fabbiani para la "final" ante los tucumanos

Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos

Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos

El micro que trasladaba a Atlético Tucumán a Salta quedó varado

El micro que trasladaba a Atlético Tucumán a Salta quedó varado

Ovación
¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?
Ovación

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Básquet: Rosario latirá con los chicos en el 41º Encuentro Nacional de Minibásquet

Básquet: Rosario latirá con los chicos en el 41º Encuentro Nacional de Minibásquet

Historia del Clásico, capítulo 2: Central tuvo su mejor racha ante Newells y le ganó dos finales

Historia del Clásico, capítulo 2: Central tuvo su mejor racha ante Newell's y le ganó dos finales

Policiales
Detuvieron a Laucha, presunto líder de la barra brava de Rosario Central
Policiales

Detuvieron a "Laucha", presunto líder de la barra brava de Rosario Central

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: La Justicia lo volvió a matar

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: "La Justicia lo volvió a matar"

La Ciudad
Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin
La Ciudad

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

Un imitador de Messi será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta
Zoom

Un imitador de Messi será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?
Información General

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune
Policiales

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune

Las tasas se dispararon en vísperas de una licitación clave de deuda
Economía

Las tasas se dispararon en vísperas de una licitación clave de deuda

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1 % en agosto
Economía

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1 % en agosto

Detuvieron a una azafata que quiso contrabandear relojes Rolex, iPhone y joyas
Información General

Detuvieron a una azafata que quiso contrabandear relojes Rolex, iPhone y joyas

Crisis del tomate: caen 60 % las ventas en el Mercado de Productores de Rosario
La Ciudad

Crisis del tomate: caen 60 % las ventas en el Mercado de Productores de Rosario

Sano y barato: Argentina se vuelve el mayor consumidor mundial de huevos
Economía

Sano y barato: Argentina se vuelve el mayor consumidor mundial de huevos

YouTube probará un sistema de verificación de edad con inteligencia artificial
Información General

YouTube probará un sistema de verificación de edad con inteligencia artificial

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero
Policiales

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Hallaron un proyectil de la Primera Guerra Mundial en Granadero Baigorria
La Región

Hallaron un proyectil de la Primera Guerra Mundial en Granadero Baigorria

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago
La Ciudad

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago

Movimientos decisivos en LLA de Santa Fe: ¿Romina Diez será candidata?

Por Javier Felcaro
Política

Movimientos decisivos en LLA de Santa Fe: ¿Romina Diez será candidata?

Javkin pidió aplicación inmediata parcial de la autonomía para Rosario
Política

Javkin pidió aplicación "inmediata" parcial de la autonomía para Rosario

La península ibérica sufre decenas de incendios fuera de control
Información General

La península ibérica sufre decenas de incendios fuera de control

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80 % en Rosario
Economía

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80 % en Rosario

Diego Guelar culpó a Macri por acordar una alianza con LLA y lo insultó
Política

Diego Guelar culpó a Macri por acordar una alianza con LLA y lo insultó

Una policía fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión
Policiales

Una policía fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión

Puerto de Rosario, el gobierno provincial mueve la agenda con los cordobeses
Economía

Puerto de Rosario, el gobierno provincial mueve la agenda con los cordobeses

Exportaciones: por qué el primer semestre Santa Fe vendió más y recaudó menos
Economía

Exportaciones: por qué el primer semestre Santa Fe vendió más y recaudó menos