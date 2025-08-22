Reforma constitucional: claves y opiniones sobre los cambios en el Poder Judicial

Unidos logró dictamen en un tema sensible de la Convención. Novedades en enjuiciamiento y selección de jueces. El Ejecutivo se quedó con lo suyo. MPA, avanza

El dictamen más pesado de la Convención de la reforma constitucional, aquel sobre el que se rediseñará el Poder Judicial provincial, terminó saliendo por la mayoría de Unidos que tuvo un trabajo interno complejo de negociación en el que el Ejecutivo provincial tendrá determinación en algunos aspectos.

En total, se modifican cinco artículos, y se agregan dos secciones y nueve artículos, entre ellos la composición y facultades de la Corte Suprema de Justicia; la institucionalización del Ministerio Público como “extrapoder”, es decir, independiente del Poder Judicial dividido en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de la Defensa; nuevo esquema para selección y enjuiciamiento de jueces, fiscales y defensores.

La UCR había presentado un proyecto que otorgaba al Ejecutivo facultades que puso en tensión, no solo a los integrantes del Poder Judicial sino también al socialismo, socio en Unidos. Se presentaba como un proyecto que tiraba lejos las pretensiones para luego poder recoger y tener una buena pesca.

Finalmente, cedió en algunas cuestiones y se fortaleció en otras, por ejemplo en que el Ejecutivo tendrá bajo su ámbito el nuevo cuerpo técnico llamado Consejo Asesor de Selección de la Magistratura y del Ministerio Público . "Tiene por funciones la organización de las diferentes instancias del procedimiento de selección, la ponderación de los postulantes, la convocatoria a los jurados evaluadores, la confección de listas para ser utilizadas en la cobertura de las vacantes y la elevación de una propuesta al Poder Ejecutivo", así establece el dictamen de Unidos.

El gobernador tendrá cierto margen de discrecionalidad tal como lo establece el decreto actual del año pasado. "Se eleva una lista que supera la idoneidad técnica entonces el gobernador ahora tiene facultades de elegir al que quiera entre un montón y sin plazos. Es una bolsa que van agarrando", explicó un convencional opositor de la comisión. Había propuestas alternativas de otros dictámenes de minoría, como el proyecto de La Libertad Avanza, de ternas vinculantes y plazos.

comision poder judicial 2 La reforma constitucional avanzó en los cambios del Poder Judicial

Enjuiciamiento

“En cualquier Constitución del mundo, los poderes son independientes pero tienen controles”, dijo el presidente de la comisión, el radical Lisandro Enrico, sesiones atrás. Finalmente se logró que la política tenga más injerencia en ese “control” en el juzgamiento y remoción de los mismos.

En la Constitución aún en vigencia la remoción de los jueces es mediante un jury integrado por la corte, un senador, un diputado y dos abogados. Mientras que los fiscales y defensores eran sancionados o removidos exclusivamente por la Legislatura.

Ahora habrá un Tribunal de Enjuiciamiento de la Magistratura y del Ministerio Público para jueces, los fiscales y los defensores por la comisión de faltas graves integrado por un magistrado, fiscal o defensor, según corresponda; dos senadores y dos diputados y dos abogados.

MPA independiente

El MPA termina siendo uno de los ganadores con el dictamen sobre todo porque quedó bajo el paraguas de un ministerio público y no con la sola intervención penal. En primer lugar porque obtuvo lo que buscaba: salir de la órbita del Poder Judicial y convertirse en extrapoder. Un tema delicado y sensible a las tensiones con el resto del Poder Judicial y hasta el sindicato de judiciales.

Ahora se ingresa en un esquema de acusación y de defensa integral. Dos puntos se lleva el Ejecutivo: El MPA “orienta su actuación al resguardo de los intereses de las víctimas”, algo con lo que insistía el propio gobernador Maximiliano Pullaro.

Además, el MPA “coordina sus decisiones con las demás autoridades de la provincia y el ejercicio de la acción penal pública”. Esto es incorporar al diseño de la política de percusión al Ejecutivo provincial, otro tema con el que insistió Pullaro y Enrico.

“No es problemático, porque se coordina particularmente con el ejecutivo pero con los restantes poderes del estado también”, opinaron desde la Fiscalía, pero aclararon que “la política de persecución penal es una especie dentro de la política criminal que le compete exclusivamente al MPA pero siempre de modo coordinado”. Se verá cómo se conjuga en la práctica.

Corte Suprema

La definición sobre los cambios en la Corte Suprema era uno de los puntos que desde hace meses se abordó, incluso hubo una ley en 2024 que hizo modificaciones. Hace unas semanas los integrantes del máximo tribunal pusieron sus propuestas en el recinto.

Finalmente se establece que: “Los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los demás jueces son inamovibles mientras conserven su idoneidad física, intelectual y ética y el buen desempeño de sus funciones. Cesan de pleno derecho en sus cargos a los setenta y cinco años de edad”.

No hay una extensión especial de cinco años más como se planteó ni se establece el límite de 20 años como máximo al frente de la vocalía. "A los 75 años se van todos. Corte, jueces, fiscales y defensores. Punto", simplificó un convencional.

Además, se le quita a la Corte la resolución de los recursos contencioso-administrativos sometidos a su decisión en los casos y modos que establezca la ley; los juicios de expropiación que promueva la Provincia; los recursos contra las decisiones del Tribunal de Cuentas en los casos y modos que establezca la ley.

Falistocco El presidente de la Corte Suprema, Roberto Falistocco, hizo la presentación del máximo tribunal hace unas semanas

Opiniones

“Podría haber sido peor, pero definitivamente no es bueno”, dijo como primera impresión un magistrado que estuvo encima del proceso que seguramente pretendía menos cambios sorbe todo en la selección de jueces.

En Unidos, Lucas Incicco, alfil del PRO en la comisión opinó: “Es positivo va a mejorar todo. Es un sistema nuevo novedoso, más moderno, con más controles, autonomías”.

Desde el radicalismo opinaron que es un dictamen “equilibrado” porque había muchas opiniones dando vueltas y se logró acuerdo. “Estamos todos conformes”.

El proceso de consenso excedió el ámbito de la comisión de Poder Judicial porque también ingresaron en negociaciones de otros temas de otras comisiones. Otra fuente de Unidos se sinceró: “¿Es el ideal? No lo creo, pero se acerca, es lo posible. Se contemplaron las posiciones de todos en Unidos”.

La misma fuente razonó que sirve de garante de institucionalidad: “Hoy somos gobierno, pero el día de mañana si no estamos, lo único que nos garantizará que todo funcione son las instituciones fuertes y bien diseñadas”.