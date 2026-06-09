"Casamiento en el humedal": un libro infantil para descubrir la biodiversidad regional La obra de Laura Vilche, con el sello de Mburucuyá Ediciones, se presenta el próximo sábado 13 de junio en la Biblioteca Municipal Estrada, de Córdoba y Servando Bayo. 9 de junio 2026 · 17:54hs

El libro infantil ambientado en el humedal se presenta el sábado en la Biblioteca Estrada.

La Biblioteca Pública Municipal José Manuel Estrada será escenario este fin de semana de un encuentro especial para toda la familia. Es que el próximo sábado 13 de junio, a partir de las 11 horas, se realizará la presentación oficial del libro "Casamiento en el humedal", una obra que promete cautivar a los lectores con una propuesta narrativa centrada en la biodiversidad y el encanto de los ecosistemas regionales.

"Entre aromas de flores silvestres, música y personajes encantadores, un gran festejo reúne a todos los habitantes del humedal en una aventura llena de amistad, sorpresas y naturaleza", anticipan desde Mburucuyá Ediciones, a cargo de la publicación del libro infantil, escrito por Laura Vilche e ilustrado por Eazala María.

Boda en el humedal "¿Quieren ir de gala para el casamiento del pato y la boga? Vayan!!!", proponen las autoras. Se trata de una obra que "invita a descubrir, imaginar y conectar con el maravilloso mundo natural a través de una historia divertida y llena de ternura".

"Entre la vegetación del humedal y el susurro del agua, ¡se celebra un casamiento muy especial! Los novios invitaron a los animales de la zona que se miran amistosos... aunque algunos se imaginan un posible almuerzo", destacan.

La invitación está abierta a toda la comunidad rosarina para participar de este evento. La cita es en la sede de la biblioteca ubicada en Servando Bayo 799, en la intersección con calle Córdoba. La presentación lleva el auspicio de la Municipalidad de Rosario. humedal11