El buen sostén que tiene Central para encarar los dos partidos que se le vienen en el Gigante

El Canalla jugará los dos próximos encuentros en Arroyito, donde lleva una cantidad importante de partidos sin derrotas, entre torneo local y Copa Libertadores

Di María encabeza la fila en una de las salidas del equipo al campo de juego en el Gigante, donde Central jugará los próximos dos partidos.

El semestre avanza para Central y entre tropiezos y buenos resultados va haciendo su camino en este 2026. Después de tres partidos en condición de visitante, dos por el torneo local y el otro por Copa Libertadores , volverá al Gigante de Arroyito , donde jugará los próximos dos encuentros. Será una chance para revalidar el buen andar del equipo jugando en su estadio.

Estos dos partidos que tiene a la vista no forman parte de una seguidilla cualquiera. Uno de esos encuentros (frente a Gimnasia y Esgrima La Plata) será la previa de otro plato fuerte: el clásico. Sostener los números que tiene de local será el mejor argumento para dar un par de pasos más hacia adelante en busca de algunos objetivos.

¿Qué marcan los números de Central en el Gigante? Hablan de 12 partidos sin caídas, con ocho triunfos y cuatro empates. Se incluyen, por supuesto, los cotejos que jugó por la Copa Libertadores , tres por la fase de grupos y uno por los octavos de final.

La última derrota del equipo de Jorge Almirón en su estadio data del 20 de febrero, en el partido frente a Talleres , por la sexta fecha del torneo Apertura. Desde entonces, el Canalla inició un camino con buen pie en su estadio, haciendo pesar la localía.

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Febrero de 2026. En el partido contra Talleres, por la sexta fecha del torneo Apertura, Central perdió por última vez en su cancha. Virginia Benedetto / La Capital

Hacerse fuerte de local es lo primero que se busca porque, suele pasar, es el camino más corto hacia campañas que terminen otorgando cierto protagonismo. Cuanto mayor sea el aporte jugando como visitante, mejor, pero lo primero que se exige desde afuera, y lo mismo piensan los protagonistas principales, es que la localía sea el sostén principal.

Un tránsito solvente

Después de aquel encuentro frente a Talleres, con triunfo para la visita por 1 a 0, el Canalla inició un tránsito solvente, con actuaciones a veces no del todo convincentes, pero con resultados que traccionaron hacia adelante.

A las pruebas hay que remitirse. Fue por esa seguidilla de encuentros que aportaron puntos gordos que Central logró meterse no sólo entre los ocho primeros de la Zona B en el torneo Apertura, sino que también tuvo la posibilidad de definir las dos primeras instancias de corte eliminatorio en su propio estadio.

Y lo mismo sucedió en la Copa Libertadores, en la que la muy buena fase de grupos que realizó fue producto de haber resignado muy pocos puntos como local. Por supuesto, también hubo una cosecha gruesa en condición de visitante.

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Los 12 partidos sin derrotas

Después de Talleres, el equipo de Almirón cosechó el 78 por ciento de los puntos. Fue por los triunfos ante Banfield (2-1), Atlético Tucumán (2-1), Sarmiento (2-1), Libertad (1-0), Independiente (3-1), Racing (2-1), Universidad Central de Venezuela (4-0) y Aldosivi (2-1), y los empates frente a Independiente Del Valle (0-0), Tigre (1-1), Racing (0-0) y Corinthians (0-0).

En los 12 que Central lleva sin perder en Arroyito hay cuatro partidos por Copa Libertadores. Corinthians fue el últimos. Celina Mutti Lovera / La Capital

En lo que va del proceso de Almirón, el Canalla disputó 16 partidos como local y fueron muchos más los ganados que los empatados y perdidos. Antes de esa caída frente a Talleres, se recuerdan una derrota con Belgrano, un empate frente a River y una victoria frente a Barracas Central. Sin dudas, hubo un hilo conductor a lo largo de la temporada respecto al aprovechamiento que Central hizo de su localía.

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Lo que viene

¿Y ahora? Lo que aparece en el radar y de manera inmediata son otros dos partidos en el Gigante de Arroyito, una posibilidad inmejorable para ponerle más firmeza a esos números. Desde ese lado es un incentivo o, cuando menos, algo que incentiva o que invita a creer, sobre todo teniendo en cuenta que en esos dos encuentros seguidos que disputará en su estadio se incluye ni más ni menos que el clásico.

Hubo otros momentos en Central, con distintos técnicos, que también tuvieron muy buenas producciones en condición de local. Uno de los más recientes es el de Miguel Ángel Russo, en el que el Canalla estuvo 32 partidos (cinco de ellos correspondieron al proceso de Carlos Tevez) sin perder en Arroyito. Este de Almirón está muy lejos de ponerse eso como meta, pero cerca de potenciar la racha que viene transitando. Es a lo que el equipo le apuntará en los próximos dos partidos, en el que aparece nada menos que el clásico.