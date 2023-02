Romina Diez: "Vamos a entrar en el ballottage y Milei será el próximo presidente"

En una entrevista con La Capital, Diez no confirmó su candidatura a diputada nacional, pero reconoció que es el lugar institucional donde más le gustaría aportar representando a la provincia de Santa Fe. Por otro lado, la economista dijo que el crecimiento de Libertad Avanza ya no representa un fenómeno estrictamente juvenil, y que eso lo pudieron comprobar en el denominado “tour de la libertad” que realizan por el país. “Pudimos ver que los padres vienen con sus hijos para que no se vayan de este país. Y muchos nos dicen: Milei o Ezeiza”.

—Se va acercando la etapa en donde los partidos políticos deben definir sus candidatos y estrategias. ¿En qué estado está la Libertad Avanza en la provincia y en Rosario?

—Todo el armado se está centrando en provincia de Buenos Aires, pero ya tenemos presencia en todas las provincias. Estamos esperando el momento apropiado para ya empezar a mostrar los equipos. En Santa Fe yo estoy como la referente de Javier Milei. Estamos buscando mucho apoyo, sobre todo en el tema de fiscalización. Los votos claramente están y eso es lo que pudimos ver tour de la libertad. Y lo que vimos en la Costa es que claramente las encuestas están subestimando los resultados. Ese es el trabajo más duro que vamos a tener que hacer en todas las provincias, y principalmente es el rol que yo asumo acá en Santa Fe: cuidar ese voto que trae Milei, que es un voto de esperanza.

—¿Con qué partidos están dialogando para conformar esa alianza libertario?

—La Libertad Avanza va a ser una confederación de partidos. La estructura está y lo que estamos llevando a cabo es sumar gente a esta fuerza. El esquema legal es la herramienta que nos va a permitir presentarnos para que Javier sea el próximo presidente.

—Si viene la etapa donde se tienen que resolver las candidaturas. ¿En qué boleta va a estar el nombre de Romina Diez?

—En lo personal, en donde más puedo sumar, dado mi acompañamiento histórico en este camino de la libertad, difundiendo sus ideas, junto a Javier y su hermana Carina, es en el Congreso nacional representando a Santa Fe.

—¿Van a presentar candidaturas en todas la categorías?

—Eso también está por verse, porque si bien las elecciones son este año, en política eso es una eternidad. No olvidemos que es una fuerza nueva. Las ideas de la libertad siempre fueron defendidas, pero nunca habíamos saltado al terreno de la política. Nosotros lo hacíamos siempre desde lo ideológico, en lo que nosotros llamamos batalla cultural. Pero ahora necesitamos dar otro paso. ¿Cuál es ese pasito más? Lo que nosotros llamamos “meterse en el barro”.

—¿A que llama el “barro”?

—A la política.

—¿Pero cómo se hace política desde el sistema de partidos si se la define como el “barro”?

—Esa pregunta puede aclarar el bache donde nos califican de antidemocrático, antipolítica o directamente golpistas. La libertad lo primero que defiende es justamente la democracia. Es la antítesis de lo que es el autoritarismo. Los colectivistas siempre dicen “todo dentro del Estado, nada fuera de el”. Nosotros somos todo lo contrario. Defendemos las instituciones por sobre todo y creemos que el Estado está muy inflado. Acá hago una diferencia con lo que nosotros ideológicamente podemos creer y lo que realmente se puede llevar acabo. Es impensable un país sin Estado. Que nosotros pretendamos un Estado pequeño, minarquista, no quiere decir que nosotros no defendamos un Estado presente para la seguridad o la Justicia. Son herramientas que ineludiblemente la tiene que prestar el Estado. No estamos en contra también de la buena política. Incluso hay buenos políticos que no piensan como nosotros, que creen que tiene que haber más Estado. Pero bueno, para mí y también para Javier, de eso se trata la política y el debate enriquecedor. Podemos estar en desacuerdo, pero nunca poner en tela de juicio la democracia, las autoridades, las instituciones y Estado de Derecho. Nosotros estamos en contra con aquellos que vienen a utilizar la política como un medio de privilegio, lo que llamamos casta.

—¿Qué lectura hacen desde su espacio la convocatoria que tienen entre los jóvenes?

—Ahí hay dos aspectos. Es verdad que empezó con un fuerte apoyo de los jóvenes y se sigue sosteniendo. Pero también estamos viendo que se van sumando otras generaciones, como padres, abuelos. En este tour de la libertad pudimos ver que los padres vienen con sus hijos para que no se vayan de este país. El joven instaló esta discusión de las ideas de la libertad en su casa. A nosotros muchos nos dicen: Milei o Ezeiza. No es una amenaza, es lo que los jóvenes piensan. Por eso vemos a muchas padres diciéndole a Javier que no afloje con su lucha. Es maravilloso cómo los padres también se han sumado a esta lucha que estamos emprendiendo.

—¿Cuál es la visión que tienen de lo que es el gobierno provincial y el municipal?

—Te lo defino con una sola palabra: tibieza. No se han jugado por nada. Cuando en la provincia, y sobre todo en esta ciudad, se necesitó de determinaciones, siguieron jugando a la casta.

— ¿Acá en Santa Fe intentaron sumarlo al frente de frentes?

—No tenemos nada que ver con ningún tipo de alianza. Nosotros decimos que son bienvenidos los que abracen las ideas de la libertad, pero nosotros en otro espacio no cuajamos. Porque este nuevo frente que se armó es el rejunte. Eso es lo que denominamos casta. Porque juntarte contra algo y pasar por encima a tus valores, ¿qué fin puede tener? El objetivo es destruir al otro y perpetuarse en el poder. No queremos construir política desde la destrucción, a costa de toda la gente que se muere de hambre o que directamente la están matando por la inseguridad.

—Puede suceder que haya un escenario de ballottage. Si eso ocurre, ¿a qué sector van a apoyar?

—Es que nosotros vamos a llegar al ballottage y Milei va a ser el próximo presidente. Estamos muy firme donde estamos. Es muy gracioso porque para los K somos funcionales a Juntos por el Cambio, y para Juntos por el Cambio somos funcionales a los K. Nosotros no tenemos nada que ver con esos sistemas. Otra cosa: Libertad Avanza no juega en política, nosotros participamos en política. Estoy cansada de escuchar a los políticos decir que este va a “jugar” en este lado o en el otro. Es decir que la casta se toma a la política como un juego. Hay vidas detrás de la política, por eso nosotros no “jugamos” a la política. Venimos a cambiar la historia. Yo quiero que mi hija se quede en este país que amo.