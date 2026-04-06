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Romina Diez confirmó que Nación vuelve a cumplir con el envío de recursos a Santa Fe

La diputada de LLA destacó que el gobierno responde a una deuda de gobiernos anteriores. Son 10 mil millones de pesos mensuales por año

6 de abril 2026 · 14:04hs
Romina Diez

Romina Diez, diputada de LLA, reafirmó el envió de recursos de Nación a la provincia

Romina Diez, diputada nacional de La Libertad Avanza, celebró el envío de fondos de Nación a Santa Fe por $10 mil millones de pesos mensuales por un año, asegurando el pago de 120 mil millones. El dinero será destinado a financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia. "No hacemos campaña, acompañamos todo que lo es bueno para Santa Fe", dijo la legisladora.

La diputada nacional, una de las que encabezó las negociaciones junto al ministerio de Economía para cerrar el nuevo acuerdo, remacó que el monto actual equivale al triple del monto actualizado que recibía mensualmente la provincia durante el gobierno de Alberto Fernández.

"El gobierno de Javier Milei, a través de Ansés, transferirá a Santa Fe 120 mil millones de pesos en 12 cuotas mensuales", aseguró la diputada santafesina.

"Nosotros saldamos deudas históricas que gobiernos anteriores le negaban a todos los santafesinos. Un gran esfuerzo del gobierno nacional. Nosotros no hacemos campañas, acompañamos lo que es justo para los santafesinos", dijo la presidenta de La Libertad Avanza en Santa Fe y agregó: "Los fondos serán destinados a financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia.

Pullaro firma este martes

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmará este martes en Buenos Aires un convenio con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) para restablecer el flujo de fondos nacionales destinados a financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia que cortó el gobierno de Javier Milei.

Los puntos convenidos apuntan a restablecer el flujo mensual de fondos interrumpido unilateralmente por uno de los artículos del decreto 280 que firmó el presidente a fines de marzo de 2024. El mismo asegura el pago de $120 mil millones en cuotas mensuales de $10 mil millones desde mayo por un año.

>> Leer más: Caja de Jubilaciones: Pullaro firma este martes el acuerdo por parte de la deuda

Según explicaron desde el gobierno provincial, este acuerdo triplica en términos comparativos lo que recibía la provincia de Nación actualizado por inflación. “Hoy tenemos una caja que saneó, con déficit, por supuesto, porque Nación debe hacerse cargo de lo comprometido, pero mucho mejor de la recibida en 2023 y esto es porque es un gobierno que fija reglas, que busca el orden y que ejerce su autoridad”, dijo la nueva vocera del gobierno, Virginia Coudannes.

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