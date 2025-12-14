Argentino le ganó a Boca la final y se consagró de nuevo campeón de primera división de fútbol playa

Tremenda final de Argentino, que derrotó nada menos que a Boca y se coronó en la primera división masculina del fútbol playa de la AFA.

El festejo de los jugadores de Argentino, que en el predio de la AFA vencieron a Boca y se quedaron con el título del fútbol playa.

Argentino se consagró de nuevo campeón del torneo de primera división de la AFA de fútbol playa , al derrotar a Boca por 3 a 1 en la final. El partido se jugó en la tarde de este domingo, en la cancha del predio Lionel Andrés Messi de la Asociación del Fútbol Argentino, en la localidad de Ezeiza.

Nahuel Cipoletta marcó el primer gol sobre los 3 minutos de primero de los tres tiempos de 12', con una gran mediachilena, tras asistencia de cabeza de Lucas Ponzetti. La jugada nació en el saque de arco del venezolano Hengelbert Prado, una de las figuras salaítas.

Argentino extendió la diferencia al inicio del segundo período con un tiro libre desde campo propio de nuevo de Cipoletta . Y enseguida descontó Boca por la misma vía a través de Nahuel Torres, que jugó su primera final de fútbol playa, por lo que el resultado estuvo abierto hasta cerca del final.

Argentino lo aseguró en el final

Es que recién a falta de dos minutos, Argentino aseguró la victoria luego de una contra y un muy buen remate de emboquillada, de espaldas al arco, de Ponzetti.

Fue 3 a 1 y celebración de Argentino, que así retuvo la corona, ya que los salaítos eran los campeones vigentes. De hecho, van a jugar la próxima edición de la Copa Libertadores. Y como si esto fuera poco, los salaítos dirigidos por Maximiliano Ponzetti, fueron campeones invictos.