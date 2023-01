Rodríguez Larreta, duro con el kirchnerismo: "Reconozcan que no les gusta la democracia"

“Tristemente fuimos testigos de una nueva operación del kirchnerismo, usando el espionaje ilegal para perseguir a los que no piensan como ellos y distraer la atención de los temas importantes. Nos quieren distraer de la inflación, de la inseguridad, no es la primera vez que lo hacen y no será la última”, afirmó.

También se quejó de que “le hackearon el teléfono a (el ministro de Seguridad porteño) Marcelo D’Alessandro (quien pidió licencia en el cargo), le sacaron los chats de Telegram y armaron un montaje manipulando la información”.

“Como si eso no alcanzara, el gobierno nacional vuelve a atacar a la Justicia. Siempre lo mismo, otra vez sopa. No les gusta el fallo, lo desconocen. No les gusta un magistrado, buscan removerlo. Lo que no les gusta es la democracia, el balance de poderes, reconozcan que no les gusta la democracia”, agregó.

Desde Santa Fe

Por su parte, el diputado nacional por Santa Fe Federico Angelini advirtió: “Encapricharse con querer atropellar al Poder Judicial, simplemente porque falló a favor de un distrito que no es de tu color político, no es otra cosa que querer llevarse por delante los valores republicanos que ya no deberían estar en duda para nadie en la Argentina”.

“Es de una gravedad muy preocupante que un funcionario público como el presidente (Alberto Fernández) amague con no acatar una sentencia judicial y luego, por encargo de su jefa política (por Cristina Kirchner), se infle el pecho anunciando un juicio al titular de la Corte (Horacio Rosatti)”, subrayó el también vice del PRO a nivel nacional.

Angelini puntualizó: “Debería darle vergüenza al presidente, más que orgullo, esta absurda batalla en nombre de la impunidad de Cristina, que es quien lo manipula de acuerdo a la conveniencia de ella y de su familia”.

“Mientras en la Argentina nos tapa la inflación, nos mata la inseguridad y nos atrasa cada vez más el nivel educativo, el presidente y la vice de lo único que se preocupan es de cómo armar artilugios autoritarios para tapar y zafar de lo que se robó el kirchnerismo”, concluyó el legislador de Juntos por el Cambio (JxC).