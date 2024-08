Ricardo Alfonsín reveló que conformará un nuevo frente de centroizquierda

"Yo no me he ido del partido, si participar en un partido político es un principio de ideas y valores que se traducen en programas. Los que se fueron son los que llevaron el partido a esta situación ", sostuvo Alfonsín.

"Hay una proporción importante de electores que no son peronistas, pero tampoco quieren votar a la derecha y no son antiperonistas. Nosotros no somos una creación de un espacio gorila, somos un espacio de centroizquierda y no me da miedo decirlo", manifestó en declaraciones a radio Splendid.