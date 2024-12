Revelan que la exdiputada Elisa Carrió tiene una custodia de 15 miembros de la policía porteña

“Viene de la época de [Horacio Rodríguez] Larreta. No puedo sacárselo, es una orden judicial . Cada año preguntamos si tenemos que sostenerla”, sostuvo Macri en una entrevista con Radio Mitre este lunes y añadió: “La Justicia elige a qué fuerzas pedirle los recursos. Lo que sí hicimos este año fue preguntar si había que sostenerla y el fiscal ratificó que había que hacerlo”.

Por su parte, el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, dio detalles sobre cómo funciona la custodia con la que cuenta Carrió: “No es que tiene 15 personas que la siguen: la división custodios de la Policía de la Ciudad es muy prestigiosa y pedida por muchos jueces porque funciona muy bien. Tiene un régimen 24/48, es decir, trabajan 24 horas y descansan otras 48. No se cambia a la mitad del día, no tienen turnos de 8 horas”.