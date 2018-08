Remueven una estatua de Kirchner por considerarlo un "símbolo de la corrupción"

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la remoción del monumento homenaje al expresidente Néstor Kirchner ubicado en la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) por considerarlo un "símbolo de la corrupción". Se trata de una estatua de bronce de 600 kilos y más de dos metros de alto.

La iniciativa fue impulsada por el legislador del partido liberal (Creo) Byron Suquilanda. "Es conocida por todos ustedes la secuela de actos de corrupción en el gobierno de Argentina", dijo el hombre, quien pidió incluir la votación en el orden del día.

"Y es conocido por todos ustedes que el cometido para el cual fue creada la Unasur no se está cumpliendo. Por eso me quiero sumar a la iniciativa del Presidente de la República cuando dice que ese edificio debe ser destinado a la Universidad Indígena del Ecuador; y habida cuenta que va a funcionar dicha universidad, no tiene nada que hacer en el frente del edificio el monumento del expresidente argentino, que no es justamente un buen ejemplo para los ecuatorianos", agregó.

La votación logró 72 votos a favor, 30 en contra y 9 abstenciones. La estatua será removida en los próximos días.