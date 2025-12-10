La Capital | Política | Gobierno provincial

Reclaman respuestas por asignaciones a asociaciones civiles

10 de diciembre 2025 · 14:32hs
Reclaman respuestas por asignaciones a asociaciones civiles

Foto: Télam

“Realmente vemos con mucho beneplácito estas medidas”, aseguró en diálogo con La Capital el vocero de la Asociación Civil Luchemos por la Vida, Mario Funes, y avaló la reducción de velocidades máximas en Rosario a partir de la implementación del sistema de fotomultas en calles y avenidas.

La ONG dedicada a la seguridad vial es impulsora ante el Congreso de la Nación de calles para la vida, un proyecto que propone bajar a 30 km/h la velocidad máxima en todas las calles urbanas.

El sistema electrónico de control de infracciones es una red de medidores de velocidad y detección de contravenciones a través de cámaras ubicadas en 70 puntos a lo largo y ancho de la ciudad.

En su etapa experimental acumuló más de 2.400 infracciones en su base de datos como una suerte de adelanto de lo que será la etapa sancionatoria. Como se informó, lo recaudado será destinado al Fondo Compensador del Transporte y al sistema de salud municipal.

La Capital relevó en su edición de ayer una decena de avenidas que tendrán cambios en sus máximas permitidas, las que a través de la nueva cartelería ya son advertidas por los automovilistas.

Mirada de expertos

Este diario consultó a expertos nacionales en seguridad vial para conocer sus opiniones sobre las reducciones de velocidades y el paradigma que se implementará en Rosario.

Luchemos por la Vida adhirió este año a una campaña organizada por la Organización Mundial de la Salud y su par panamericana. Ambas recomiendan la reducción de velocidades y que en vez de 40 kilómetros por hora se permita circular hasta 30 kilómetros por hora; una velocidad que en un primer momento el municipio propuso para Mendoza entre Provincias Unidas y Teniente Agneta.

Elocuente

“Un peatón arrollado a 40 Km/h tiene tres veces más chances de morir que a 30. Algo que movió a estas entidades a declarar la siniestralidad vial como la otra pandemia, porque más de un millón de personas mueren en el mundo tras sufrir accidentes”, indicó Funes.

La petición de reducir la circulación a 30 kilómetros por hora llegó al Congreso de la Nación, y junto a la Asociación Madres del Dolor, la iniciativa tuvo ingreso parlamentario.

“Es para calles, pero también consideramos oportuno que sea para avenidas, porque la reducción de 10 kilómetros por hora permitiría un 20 por ciento menos de siniestros viales, un 30 por ciento menos de heridos y un 40 por ciento menos de muertes, porque las velocidades son la principal causa de siniestralidad vial y de muertos por esta razón”, apuntó el docente y capacitador vial.

Para el especialista en materia vial, lo anunciado en relación al nuevo esquema de movilidad en Rosario “se trata de una buena medida, independientemente de la reducción de las velocidades y de la siniestralidad. Esto pasa por hacer las ciudades más seguras y más amigables para todos los actores del tránsito. Estamos acostumbrados a una mirada «autocéntrica», pero alguna vez todos somos peatones. Se trata de incluir y proteger al más vulnerable, con lo cual lo vemos con mucho beneplácito”, afirmó Funes.

Para Luchemos por la Vida, la tasa de siniestralidad se reduce con buenas prácticas, controles y sanciones.

Y en relación a la reducción de las velocidades, destacaron que “está comprobado estadísticamente que reduce los siniestros viales. Otro tema importante es la educación, por ejemplo para el ciclista. Donde haya un proceso de aprendizaje para circular en bicicleta donde corresponde”, cerró Funes.

Consejos y advertencias

Desde el Observatorio Vial, Fabián Pons indicó que la reducción de velocidades es “una movida a nivel mundial para proteger a peatones, porque las lesiones no son las mismas según la circulación. Decrece mucho en función de la severidad. Las reducciones deben ser en los denominados puntos negros, que son concentraciones sociales donde hay mucha siniestralidad. El otro tema son los controles a estas medidas para que no sean letra muerta”, indicó.

El especialista en seguridad vial recordó que en varias localidades europeas se conformaron las “localidades 30”, donde se cumple con una máxima de 30 kilómetros por hora en todas las calles.

Pons llamó a estar atentos para que haya resultados importantes. “Con poner carteles no alcanzará. Y Rosario debe definir qué quiere hacer. Alcoholemia cero con reducción de velocidades puede tener buenas intenciones, pero se dan en una ciudad que permite vidrios polarizados que reducen la visión”, indicó para advertir que las medidas “pueden ser un problema o una solución. No deben tomarse con genéricos sino analizar lo puntual en cada caso”, completó el directivo.

Noticias relacionadas
La oposición criticó que el proyecto de ley de reforma laboral se presente primero en el Senado

Critican que la reforma laboral pase primero por el Senado: "Viola la Constitución"

El santafesino Leonel Chiarella, en el centro, nuevo titular del radicalismo a nivel nacional.

Eligieron a un santafesino como jefe del radicalismo nacional

La sede partidaria del peronismo en la ciudad de Santa Fe fue epicentro de la reunión del consejo ejecutivo del PJ.

Pases de factura en el peronismo de Santa fe antes de la reorganización de cara a 2027

Dante Gebel, el pastor evangélico que suena como presidenciable

Quién es Dante Gebel, el pastor evangélico que suena como presidenciable

Ver comentarios

Las más leídas

Comerciantes advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Comerciantes advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newells y Central el fixture confirmado

El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newell's y Central el fixture confirmado

Lo último

Critican que la reforma laboral pase primero por el Senado: Viola la Constitución

Critican que la reforma laboral pase primero por el Senado: "Viola la Constitución"

Central: muchos nombres para la sucesión de Ariel Holan, con definición la semana próxima

Central: muchos nombres para la sucesión de Ariel Holan, con definición la semana próxima

Newells: vuelve de Mar del Plata y puede ser el primer refuerzo rojinegro de 2026

Newell's: vuelve de Mar del Plata y puede ser el primer refuerzo rojinegro de 2026

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Gastón Schneider, de 26 años, aceptó en un abreviado la condena a 15 años de prisión como jefe de una célula de la banda Los Monos

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero
Eligieron a un santafesino como jefe del radicalismo nacional

Por Javier Felcaro
Política

Eligieron a un santafesino como jefe del radicalismo nacional

Pases de factura en el peronismo de Santa fe antes de la reorganización de cara a 2027
Política

Pases de factura en el peronismo de Santa fe antes de la reorganización de cara a 2027

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste
LA CIUDAD

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste
Policiales

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores
LA CIUDAD

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Comerciantes advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Comerciantes advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newells y Central el fixture confirmado

El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newell's y Central el fixture confirmado

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

Ovación
Newells: vuelve de Mar del Plata y puede ser el primer refuerzo rojinegro de 2026
Ovación

Newell's: vuelve de Mar del Plata y puede ser el primer refuerzo rojinegro de 2026

Newells: vuelve de Mar del Plata y puede ser el primer refuerzo rojinegro de 2026

Newell's: vuelve de Mar del Plata y puede ser el primer refuerzo rojinegro de 2026

A 21 años del Newells campeón del Tolo Gallego: refuerzos, debutantes y 40 mil hinchas de visitante

A 21 años del Newell's campeón del Tolo Gallego: refuerzos, debutantes y 40 mil hinchas de visitante

El escandaloso final de la Liga Casildense con Merlos escoltado por la policía

El escandaloso final de la Liga Casildense con Merlos escoltado por la policía

Policiales
Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero
Policiales

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas

Una denuncia de amenazas de Los Menores expuso a un presunto vendedor de drogas

Una vida de esclavitud en barrio Martin: el trasfondo de la grave imputación a una mujer

Una vida de esclavitud en barrio Martin: el trasfondo de la grave imputación a una mujer

La Ciudad
Martín Etchevers, presidente de Adepa: Cuando baja la pirotecnia verbal, es fácil enfocarnos en lo esencial
La Ciudad

Martín Etchevers, presidente de Adepa: "Cuando baja la pirotecnia verbal, es fácil enfocarnos en lo esencial"

Ficciones de la Patagonia: paisajes, historias y personajes que respiran desde el sur

Ficciones de la Patagonia: paisajes, historias y personajes que respiran desde el sur

Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos

Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos

Reforma laboral: la CGT Rosario abre la puerta para replicar la marcha

Reforma laboral: la CGT Rosario abre la puerta para replicar la marcha

Legislatura: media sanción con amplio apoyo para el presupuesto y la ley tributaria 2026
Politica

Legislatura: media sanción con amplio apoyo para el presupuesto y la ley tributaria 2026

Tarifas y alimentos impulsaron la acelerada inflacionaria de noviembre

Por Alvaro Torriglia
Economía

Tarifas y alimentos impulsaron la acelerada inflacionaria de noviembre

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia
Policiales

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia

El tejido social se ha roto: la situación crítica de los movimientos solidarios
La Ciudad

"El tejido social se ha roto": la situación crítica de los movimientos solidarios

¿Tornado en Carcarañá?: el impresionante remolino de viento desprendió árboles
La Región

¿Tornado en Carcarañá?: el impresionante remolino de viento desprendió árboles

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones
Policiales

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones

Gran cita del boxeo en Rosario, con el invicto Acorazado Miloc por un nuevo título
Ovación

Gran cita del boxeo en Rosario, con el invicto Acorazado Miloc por un nuevo título

El tiempo en Rosario: viernes con calor, pocas nubes, ¿y finalmente sin lluvias?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con calor, pocas nubes, ¿y finalmente sin lluvias?

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes
La Ciudad

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial
Policiales

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

Por Claudio Berón

Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos
Información general

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas
Política

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares
Ovación

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria
Política

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: Tienen mucha ventaja
Información General

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: "Tienen mucha ventaja"

Bullrich mandó a laburar a los delegados: Van a tener sólo diez horas pagas
Política

Bullrich mandó "a laburar" a los delegados: "Van a tener sólo diez horas pagas"

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización
La Ciudad

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización

Nuevo esquema de subsidios para luz y gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario
La Ciudad

Nuevo esquema de subsidios para luz y gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario

La provincia proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios
La Ciudad

La provincia proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios