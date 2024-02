El diputado libertario fue blanco de insultos y empujes cuando abandonaba la Cámara de Diputados. "Vinieron de atrás, no de frente", contó

" Le quiero enviar mi más grande y sincero apoyo a las fuerzas de seguridad por todo el trabajo realizado . Lamento que los movimientos de izquierda (que representan el 2% de la Argentina) no sepan acatar las reglas y los agredan a ustedes por hacer su trabajo correctamente", publicó en X, la red social antes conocida como Twitter.

Embed Que griten, que agredan, que lloren y que pataleen. Nosotros NO les tenemos miedo. La gente nos votó para poner de pie a la Argentina que ellos destruyeron y para encaminarla en el rumbo para volver a ser una potencia mundial, donde los violentos ya no tienen lugar. Nosotros… pic.twitter.com/pXgBaPr9eV — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) February 1, 2024

“Salí del Congreso a las 11 de la noche, había entre 50 y 100 personas merodeando por ahí y cuando traté de acercarme a mi auto empezaron a agredirme física y verbalmente”, contó Marra en TN, y añadió: “Claramente, era gente que no estaba dentro de sus cabales, lo único que hacían era demostrar una agresión tal que no es digna de un ser humano”.

“Estaban organizados, preparados para hacer eso; no salió de manera espontánea”, especuló el dirigente de La Libertad Avanza, y se quejó: “Vinieron de atrás, no de frente. Después aparecieron dos policías que me ayudaron a salir de esa circunstancia”.