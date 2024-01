Ley ómnibus: se aplicó el "protocolo antipiquetes" y hubo represión en el Congreso

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEstebanPaulon%2Fstatus%2F1752824541456285965&partner=&hide_thread=false Recién en Plaza de los dos Congresos sucedió un atropello inadmisible en manos de las fuerzas represivas de Patricia Bullrich

En tanto, en medio del avance de la Prefectura, el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, cayó y permaneció inmóvil sobre el asfalto durante varios minutos, hasta que se recuperó. El dirigente denunció: “Prefectura reprimió. Me arrastraron, me golpearon. Estábamos sentados en el piso con varios compañeros. Nos sentamos para mostrar que era pacífico. A mí me pegaron patadas en la espalda, y me dejaron sin aire”.

Además, el dirigente pidió un nuevo paro, como el realizado la semana pasada por la CGT, para oponerse a las políticas del gobierno nacional.

"Bullrich tiene alma de milica"

Luego de dar su postura en el recinto, la diputada Myriam Bregman fue consultada por la prensa sobre qué creía que había pasado para que las fuerzas de seguridad intervengan. "Pasó Patricia Bullrich, la misma provocadora de siempre. Siempre que está al mando de un operativo de seguridad, las marchas terminan mal ¿Por qué cuando ella está, no pasa nada?", se preguntó la legisladora, y agregó: "No hay un protocolo, hay una Patricia Bullrich con un alma de milica que no se aguanta y que lo único que quiere es bala, represión, sangre y gases lacrimógenos".

Más temprano, la propia Bregman fue blanco de insultos incesantes por parte de un empresario que fue a uno de los balcones del recinto de diputados destinado a personas vinculadas a La Libertad Avanza.

Cuando la diputada terminó su intervención, desde el sector de las gradas ocupadas por militantes de Javier Milei se escucharon varios abucheos y una voz clara profirió varios insultos que fueron escuchados por todos los presentes en el recinto.

Participaron de la protesta en las afueras del Congreso militantes del Polo Obrero (PO), el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

Las agrupaciones realizaban una protesta a la que denominaron “vigilia de necesidad y urgencia” en rechazo al proyecto de ley “Bases” que es debatido en la Cámara baja.

Durante la tarde se viralizó la imagen de un gendarme que tenía en su informe el logo de la víbora de la bandera de Gadsden, un ícono libertario.