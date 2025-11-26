Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja en el Gigante: cuestan casi 100 mil dólares

Los contratos tendrán una vigencia de cinco años y correrán a partir de agosto de 2026. El club los presenta este miércoles en un evento privado

La maqueta con el anteproyecto de la tercera bandeja del Gigante. Central se moderniza.

Central anunció hace un par de semanas la construcción de la tercera bandeja en el Gigante de Arroyito y reveló que para hacerlo no recurrirá a financiamiento externo. Para autofinanciarlo, el club puso a la venta 50 palcos de alta gama y los más caros estarán cerca de los 100 mil dólares. Tendrán una vigencia de cinco años.

El lanzamiento de la venta de los palcos se hará este miércoles a la noche en un evento privado en el que se mostrará el proyecto de la tercera bandeja y la renovación de la fachada del Gigante que da hacia el río Paraná.

La presentación que hará Central en el salón Metropolitano intenta captar la inversión de empresas, grupos corporativos y socios del club con alto poder adquisitivo.

Cómo serán los palcos que están en venta

El proyecto contempla dos niveles con 50 palcos: en el primer piso habrá 25 palcos para 15 personas, y en el segundo habrá 25 palcos para 10 personas.

Los palcos tendrán aire acondicionado individual, wi-fi exclusivo, frigobar, TV con cable, sillones, guardarropas y servicio de catering.

Además, los usuarios accederán a un servicio de gastronomía. Los palcos tendrán vista panorámica al Paraná y baños privados.

Los contratos entrarán en vigencia a partir de agosto de 2026, lo que de alguna manera marca un plazo para la realización de la tercera bandeja. El ingreso estimado por la venta de estos palcos vip podría superar los 5 millones de dólares.

Leer más: Vuelve a Central un marcador lateral que ascendió en Brasil pero al que no le renovarán contrato

Actualización

Unas 150 personas asisten al evento privado organizado por Central para mostrar el proyecto de los palcos vip de la tercera bandeja y ponerlos a la venta. Entre ellos está el director técnico del primer equipo, Ariel Holan.

También asisten al evento algunos jugadores, como Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Franco Ibarra, y elfutbolistas como Germán Herrera.