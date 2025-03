Pullaro y los gobernadores radicales buscan unir posturas ante temas sensibles para la Casa Rosada

El gobierno, frente a horas clave en el Congreso

Los libertarios quieren blindar el DNU sobre el entendimiento con la entidad que preside Kristalina Georgieva. Con ese objetivo, convocaron a una sesión especial de la Cámara de Diputados para este miércoles, a las 10.

Pese a que la semana pasada la oposición consiguió el número para emplazar a las comisiones para que avance la investigación parlamentaria del caso $LIBRA, el gobierno entiende que la Cámara baja es un lugar más amigable para conseguir los votos para resguardar el decreto sobre un acuerdo que, en rigor, todavía no se firmó.

Con la convocatoria a la sesión especial, el gobierno logrará postergar el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia, Finanzas, y Peticiones, Poderes y Reglamento, pautado también para el miércoles, para discutir los proyectos relacionados al criptogate.

En el otro ala del Congreso, el bloque de Unión por la Patria pidió una sesión especial para este jueves a las 12 para rechazar los pliegos de Lijo y García-Mansilla. Ambos fueron designados en comisión por Milei por lo que resta del año legislativo, pero su situación es diferente. Mientras que el catedrático conservador juró y asumió en el máximo tribunal, Lijo todavía no lo hizo.

Es que los cortesanos no le aceptaron el pedido de licencia y le exigen que renuncie a su cargo como juez de los tribunales porteños de Comodoro Py. Una movida que Lijo no está dispuesto a hacer, dado que no tiene los votos garantizados en el Senado para conseguir un asiento en la Corte.

La postura de Maximiliano Pullaro

Desde el entorno más cercano a Pullaro dijeron a La Capital que el jefe de la Casa Gris todavía no tiene postura tomada. "Veremos estrategia general", indicaron.

De visita en Expoagro, la semana pasada Pullaro consideró que el acuerdo con el FMI "tiene que pasar por el Congreso" y se diferenció del gobierno libertario: "En Santa Fe nosotros hubiésemos mandado un proyecto de ley, porque somos muy respetuosos de las instituciones".

"Pero con este decreto tiene que pasar por el Congreso, como así lo indica la Constitución Nacional, ya sea para aprobarlo, para rechazarlo", agregó. El mandatario también señaló que "a uno le pueden gustar más o menos las formas".

Sobre la designación de jueces por decreto, el gobernador santafesino lamentó que la Cámara alta "casi se demoró un año sin tratarlo", pero también trazó un contraste con Santa Fe, donde los pliegos de Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder fueron aprobados por la Legislatura.

En este sentido, Pullaro destacó que en Santa Fe se acaba "de renovar la Corte Suprema, con la designación de tres jueces de la Corte Suprema" y explicó: "Los pasamos por la Legislatura provincial y fueron aprobados".