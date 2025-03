FMI: el gobierno envió el DNU al Congreso y busca blindarlo en Diputados

>>Leer más: Pullaro sobre el DNU del FMI: "En Santa Fe somos respetuosos de las instituciones"

Todavía no hay consenso entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas sobre quién será el nuevo presidente de la bicameral y las opciones en danza eran Lisandro Almirón (LLA), el macrista Diego Santilli o el radical Francisco Monti, cercano al oficialismo.

De todos modos, si el oficialismo tiene dificultades para emitir el dictamen le queda la variable dejar vencer los diez días hábiles e ir directo al recinto para tratar el DNU. Pero, para eso, deberá construir una mayoría junto al PRO, a la UCR, el MID, Independencia, Innovación y un sector de Encuentro Federal.

También deberá buscar, como hizo en otras oportunidades, el respaldo de diputados de Unión por la Patria (UP) y las opciones que tiene son los legisladores que responden a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

Rechazo de Unión por la Patria

Paralelamente, el bloque de Unión por la Patria denunció que la decisión del gobierno de habilitar las negociaciones con el FMI a través de un DNU es “un nuevo avasallamiento” de Milei a las facultades del Congreso, al considerar que se debió autorizar al Ejecutivo con la sanción de una ley.

De ese modo, el kirchnerismo rechazó el DNU que el gobierno mandó al Congreso para autorizar el acuerdo de “facilidades extendidas” con el FMI.

Asimismo, los legisladores que responden a cuatro mandatarios peronistas, entre ellos el bonaerense Axel Kicillof, buscarán hacer escuchar sus voces y contribuir a que el decreto sea rechazado.

En tanto, las críticas del expresidente Mauricio Macria la decisión del Ejecutivo de sellar por DNU el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario no fueron bien recibidas en la Casa Rosada que, en permanente tensión con el titular del PRO, lo acusó de hablar “de cosas que no entiende”.

“Macri habla de cosas que no entiende. No tiene idea de cómo funciona un DNU”, sostuvo un importante funcionario luego de que Macri, de paso por Expoagro, planteara que la decisión de Milei “demuestra debilidad institucional y no ayuda a generar confianza”.