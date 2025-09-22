La Capital | suscriptores | Provincias Unidas

Provincias Unidas entre círculos, anillos y alianzas

El club de gobernadores pisó el umbral del establishment para anotarse como opción electoral. En paralelo, Gisela Scaglia largó la campaña para llegarle a la gente

Facundo Borrego

22 de septiembre 2025 · 06:05hs
Provincias Unidas se movió en el círculo rojo.

Foto: Archivo / La Capital.

Provincias Unidas atraviesa el primer casting del círculo de la gente más informada. El círculo es rojo, por lo tanto, además de estar informado, tiene poder. Y ese poder le permite tomar decisiones relevantes e influir sobre actores de otros anillos y agentes económicos. Así, el primer desafío de su instalación electoral es estar en ese abanico de protagonistas.

“La ventaja de ese peldaño es que tiene capacidad de influir sobre otros sectores”, explican en el armado de los gobernadores y confían que, ya están instalados allí, al menos como referencia. El puntapié inicial lo dieron los mandatarios provinciales a principios de mes en la gala por los 80 años de Clarín.

La organización político-empresaria nacional de más peso, desde medios, energía, acería, aeropuertos, ingeniería, campo y comercio, entre otras actividades, reunida en el Teatro Colón y a mano para que los gobernadores, entre ellos Maximiliano Pullaro, pueden darle el folleto en mano de Provincias Unidas.

Provincias Unidas y el círculo

En realidad no hace falta: ese círculo olfatea primero que nadie cuando un hilito de sangre chorrea mar adentro. El cambio de humor es su especialidad, sobre todo cuando las horas más oscuras se posan sobre el presidente, como en estos tiempos sobre Javier Milei. Por lo tanto, el negocio de Provincias Unidas para que la elijan es aprovechar los tropiezos del libertario y recordar que la otra opción es el kirchnerismo. Con sólo escuchar este ismo le alcanza a ese círculo.

Esta semana, el santafesino volvió a moverse en Buenos Aires, puntualmente en la Bolsa de Cereales, al participar del 8° Congreso Internacional de Coninagro.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, es otro que participó y de los que se mueven en el primer círculo, con algo más de cuidado partidario y mate en mano.

“Pensamos igual a muchos gobernadores que pretenden cuidar y fortalecer al sistema productivo”, dijo Pullaro, quien reconoció que los que conforman Provincias Unidas se unieron para “pensar un programa de país distinto”.

Es decir, ponen en la mesa una alternativa de poder que le ofrezca crecimiento y desarrollo, no sólo rédito circunstancial. El 2027 es la meta de fondo.

Si bien se refiere a un modelo de país distinto, la coyuntura es imposible de soslayar para leer los movimientos de los gobernadores. Sobre todo por la progresión de las últimas dos semanas: la oposición acelera cuando ve la debilidad libertaria que, a la vez, se aceleró tras el trompazo electoral en la provincia de Buenos Aires, los reveses en el Congreso, la inestabilidad de la economía y el caso de las supuestas coimas.

Santa Fe y Córdoba encabezan el proyecto electoral. Juan Schiaretti se mueve como punta de lanza en Buenos Aires y trata de sacar ventaja porque es una figura reconocida y se muestra como una carta de gobernabilidad de emergencia. El establishment sabe quién es y a qué está dispuesto. En el peronismo más aún, pero le desconfían y su pasado justicialista no lo salva.

Campaña

En ese marco de desorientación presidencial e inestabilidad en general, la campaña electoral de cara a octubre ya arrancó para el sello electoral del interior.

Gisela Scaglia, candidata a diputada nacional por Santa Fe, arrancó a full con la campaña para las elecciones nacionales y lograr hacerse más conocida en lugares como Rosario.

“Lo hago porque creo en Maxi y en el camino que nos está marcando. Por eso les pido a todos que dejen la vida al 26 de octubre y que podamos ganar estos comicios, que nos pongamos como meta ganar la elección más difícil”, se envalentonó Scaglia en el encuentro interministerial de hace unos días.

Este martes habrá una cumbre de todos los socios de Unidos en la ciudad de Santa Fe. Pero el gran encuentro de lanzamiento de Provincias Unidas será el miércoles, con la presencia de Pullaro y Schiaretti, en un salón del Club Marinas en el puerto de Santa Fe.

Provincias Unidas pasó a pensar que puede pelear las elecciones en Santa Fe cuando hace 20 días se veía en tercer lugar. Por eso la profundización de mostrar contrastes entre la provincia y la Nación, y pegar por el lado antimileísta, como también enfoca el peronismo.

Una vez que madure como opción electoral para el mencionado círculo rojo, el segundo desafío de Provincias Unidas es penetrar y llegar a la gente. Durísimo trabajo para acercarse al rango de los diez puntos nacionales y no quedar debajo de los cinco.

La ventaja es que, al ser conducido por seis provincias, con las números dos y tres del país adentro, tiene capacidad a través de los gobernadores de acercar la marca y bajarla al territorio. En Santa Fe, Unidos tiene casi la totalidad de intendencias.

Milei y el ring

En la semana, el propio presidente subió al ring a Provincias Unidas como opción al decir en Paraguay que “no hay terceras vías en este camino”. En la sala de máquinas del proyecto de gobernadores le dan la razón a Milei: “Tiene razón en que las terceras vías no funcionan. Nosotros no lo somos”.

Lo que plantean es que la llamada avenida del medio, o tercera vía, se reduce a una cuestión ideológica y que, en cambio, Provincias Unidas es una “opción de equilibrio fiscal con gestión y producción”.

"Somos los que sostienen al país, en definitiva. Hay que administrar de otra manera", dijo a La Capital Pullaro.

El presidente ve un competidor del no peronismo. “Cada punto que crezcamos, se le resta uno a La Libertad Avanza (LLA)”, proyectan. Así, Milei le da entidad, el círculo rojo pareciera que también, y ahora le falta tomar color para convertirse en una opción válida que sea la sorpresa en octubre y no un intento de tercera posición sin éxito.

Quizás por eso, el pedido desaforado a la militancia de parte de Scaglia para que se jueguen el cuero en la campaña es toda una señal.

