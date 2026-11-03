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La Side lanzó una inédita convocatoria en busca de nuevos agentes

El proceso incluirá exámenes y evaluaciones, tras los cuales los candidatos seleccionados realizarán el curso básico en la Escuela Nacional de Inteligencia

3 de noviembre 2026 · 15:46hs
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“Vivimos en un contexto internacional cambiante y convulsionado: el mundo está en guerra”

Foto: Presidencia de la Nación

“Vivimos en un contexto internacional cambiante y convulsionado: el mundo está en guerra”, argumentó Ravier.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, anunció este martes que la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side) abre por primera vez en su historia un concurso público para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación.

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de noviembre próximo para ciudadanos argentinos con secundario completo. El proceso incluirá exámenes y evaluaciones, tras los cuales los candidatos seleccionados realizarán el curso básico en la Escuela Nacional de Inteligencia.

Ravier destacó que la iniciativa avanza hacia una carrera basada en “el mérito y la transparencia”, donde “el ingreso se gane con capacidad y el crecimiento se sostenga con formación y resultados”.

Argumentos

“Vivimos en un contexto internacional cambiante y convulsionado: el mundo está en guerra”, argumentó el portavoz presidencial respecto de la convocatoria.

En esa línea, advirtió que “la competencia entre potencias por el abastecimiento de energía, minerales, alimentos, agua y tecnología pone a la Argentina en el centro del tablero geopolítico”.

La convocatoria, autorizada por la resolución 941/2026 firmada por el titular de la Side, Cristian Auguadra, fue publicada este martes en el Boletín Oficial.

La inscripción se realizará a través de la plataforma web que habilite la Escuela Nacional de Inteligencia, que determinará e comunicará la documentación mínima requerida.

Quienes aprueben el concurso serán designados ingresantes al curso de formación, sin vinculación laboral con la Side, y percibirán un estipendio estudiantil mensual de carácter no remunerativo.

Al aprobar el curso podrán incorporarse como personal de planta condicional, según los cupos que determine el organismo. Quienes desaprueben podrán postularse una sola vez a una futura convocatoria. Una segunda desaprobación los inhabilita para siempre.

La visita del Papa

Sobre la visita del Papa León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre, Ravier señaló que comenzó a arribar la delegación de avanzada de la Santa Sede para realizar recorridas técnicas y reuniones de coordinación.

El vocero explicó que las tareas buscan ultimar los aspectos organizativos, de traslados y seguridad de “una visita de especial trascendencia para la Argentina”.

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