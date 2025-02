Pullaro empuña el caso Ivana Garcilazo en la lucha contra la impunidad en Santa Fe

Hace solo 12 días, Pullaro presentó un programa de recompensas para quienes aporten información que ayude a resolver homicidios no esclarecidos con un piso de $8 millones para quien aporte datos de interés y hasta 40 veces más a la persona que entregue al que cometió un delito. Días después surgió la información sobre Reifenstuel, que se encontraba prófugo en Bolivia, y lograron presentan al programa como efectivo y útil en semejante caso de repercusión pública en el que hasta tuvo que intervenir la Interpol.

La fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, también resaltó la recompensa como una de las claves para desenredar la investigación. “La recompensa ha dado resultados y los viene dando en otros casos. Es una herramienta muy importante para nosotros”, dijo en LT8.

Por su parte, Silvina, hermana de Ivana, habló al respecto en la conferencia. “Quiero poner en valor el programa de recompensas. Quiero dejarles el mensaje a las familias de víctimas que creamos en la Justicia porque la Justicia sí existe y hoy se demuestra”, sostuvo.

Como se señaló, el gobierno lo toma públicamente como un caso de la lucha contra la impunidad para el gobierno. Una línea similar a la que está marcando la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, bajo el lema “el que las hace las paga”.

De hecho, la ministra no dejó pasar el caso en su cuenta de X: “El último implicado en el brutal crimen fue capturado en Bolivia gracias al trabajo de Interpol PFA. Estaba prófugo, se escondió, cambió de identidad, cruzó fronteras, pero no pudo escapar. No hay refugio para los criminales. Las hacen, las pagan”.

El mandatario santafesino agradeció públicamente a Bullrich “se comunicó de inmediato con Interpol" y, aclaró "trabaja de manera incansable al lado nuestro”. Se refiere al Plan Bandera que es el punto de conexión en Rosario para la baja del crimen.