Pullaro sobre el acuerdo con el FMI: "Hubiese sido muy malo no aprobarlo"

A su vez, se diferenció de Nación: “Somos la provincia menos endeudada de la Argentina. A fin de mes tengo el doble de lo que debo a 30 años, y eso porque le pusimos equilibrios a las cuentas y gastos”.

El Gobierno consiguió confirmar la vigencia del DNU del acuerdo con el FMI luego de que la Cámara de Diputados le diera los votos que necesitaba. Se aprobó con 129 a favor, 108 en contra y 6 abstenciones. Del total de diputados nacionales por Santa Fe, 11 votaron a favor (entre ellos Melina Giorgi de línea con el gobernador), 8 lo hicieron en contra y hubo una ausencia, la del diputado Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe).

Marcha de jubilados

"Las marchas están muy bien y la sociedad debe manifestarse y poder decirnos que no están de acuerdo. Con lo que no estamos de acuerdo es con la violencia y el Estado debe planificar para que no haya desbordes como la semana pasada, y ayer hubo un diseño diferente que no trajo desmanes.

“Siempre desde nuestro lugar nos encontrarán defendiendo a las fuerzas de seguridad que hacen trabajo sumamente complejo en esos momentos (marchas), pero bajo ningún concepto vamos a respaldar cuando la policía abusa del uso de la fuerza o lo que vimos que un gendarme tiraba gases lacrimógenos a 90 grados en lugar de 45 o 60 para que no impacte en manifestantes o en este caso un fotógrafo”.