La directora provincial de Atención a Víctimas y precandidata a concejala de Rosario, Anahí Schibelbein, presentó esta tarde una denuncia en el Centro Territorial de Denuncias para que se investigue sobre la legalidad y legitimidad del expendio gratuito de gas pimienta en la vía pública.

La precandidata a concejala de NEO por Rosario hizo esta presentación a partir de la entrega de gas pimienta que el fin de semana realizó el candidato de Cambiemos Sergio Más Varela en la peatonal de Rosario. Denunció que utiliza la violencia de género como parte de su "campaña de marketing".





Más Varela, que encabeza la lista de concejales de Cambiemos para Rosario, fue el promotor de la idea de entregar a las mujeres aerosoles de gas pimienta con un diseño de lápiz labial, que sirven como autodefensa para ataques sexuales y robos. Los repartió el fin de semana pasado en la plaza Pringles.

La precandidata a concejala Schibelbein manifestó al respecto: "Con la presentación que hicimos en la Justicia vamos a ver si esto configura o no un delito. Algunos candidatos creen que en campaña todo vale. Yo no, no todo da lo mismo".

Embed Hay que ser miserable para aprovechar un tema de esta manera, y más aún siendo representante del gobierno que redujo el 38% el presupuesto del plan para la erradicación de la violencia contra las mujeres. https://t.co/nqhO3mBdyN — Anahi Schibelbein (@AnahiSchibel) 23 de marzo de 2019



Además, agregó: "La gente nos elige para elaborar políticas que les mejore la vida y, en particular con este tema, lo que tenemos que generar son herramientas para prevenir y erradicar la violencia con las mujeres".

"La seguridad para con una mujer que sufre violencia de género la tiene que asegurar y garantizar el Estado. Esta entrega que realizaron es caer muy bajo y si ellos no pueden ponerse el límite, creemos que la Justicia tiene que decir algo al respecto", aseguró Schibelbein.

Por último, la directora provincial de Atención a Víctimas señaló: "Este asunto no tiene que ver sólo con la mirada que tenemos desde el lugar que hoy estoy ocupando. También lo discutimos con diferentes organizaciones con las cuales tratamos en los ciclos de encuentros que desarrollamos semanalmente".