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Central y una visita a Independiente Rivadavia que puede dejarlo on fire para el apretado abril

El equipo de Almirón puede ir asegurando ante el líder del grupo B su pasaje a los octavos, justo antes de que el Canalla inicie la Copa Libertadores

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

22 de marzo 2026 · 07:00hs
Ángel Di María fue uno de los grandes focos de atención cuando el plantel de Central llegó a Mendoza.

Gustavo de los Ríos / La Capital

Ángel Di María fue uno de los grandes focos de atención cuando el plantel de Central llegó a Mendoza.

Central tendrá uno de esos partidos que pueden empezar a definir cosas. Uno de esos desafiantes, porque enfrentará a un Independiente Rivadavia que está en la cresta de la ola histórica y de superarlo lo ubicará en un lugar inmejorable para ir asegurando el lugar en octavos de final, antes de que se inicie el torneo soñado: la Copa Libertadores.

Hasta el momento, excepto por el debut triunfal de Copa Argentina ante Sportivo Belgrano de San Francisco, a Central no lo apretó el calendario, al menos en comparación con los otros actores del torneo Apertura. Compite en igualdad de condiciones, pero abril será un mes distinto. Ahí sí el equipo de Jorge Almirón deberá elegir minuciosamente los escenarios y dosificar.

Por eso, qué mejor que hacerlo con la tranquilidad de una clasificación que parece hoy al alcance de la mano. Y lo será mucho más si derrota al equipo de Alfredo Jesús Berti porque en la noche del sábado Belgrano no pudo con Racing (se impuso la Academia por 2 a 1) en barrio Alberdi, por lo que cerraría la 12ª fecha como puntero de la zona B. Y mejor aún, después vendrá el parate por fecha FIFA que le dará un tiempo bárbaro para acomodar lesionados o jugadores que necesitan tiempo para estar ciento por ciento, como el caso del mejor jugador canalla, Ángel Di María nada menos.

Lo que vendrá después de Independiente Rivadavia

El siguiente partido será en casa ante el complicado por el descenso Atlético Tucumán (venció el viernes por la noche a Gimnasia de La Plata) y luego sí, vendrá la seguidilla copera entre la visita a Huracán, Sarmiento en el Gigante, Estudiantes de Río Cuarto y Tigre en Arroyito. Por eso, sería muy valioso ir asegurando el top8 y la parada en Mendoza es una buena alternativa.

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Alejo Veliz posa para una de las tantas fotos que le pidieron. En Central esperan que el 9 se reencuentre con el gol.

Alejo Veliz posa para una de las tantas fotos que le pidieron. En Central esperan que el 9 se reencuentre con el gol.

>>Leer más: Central en la Copa Libertadores, los rivales y el fixture que tendrá en busca de la clasificación

Además, este sorprendente Independiente Rivadavia, si bien juega bien, marcha puntero y viene de ganarle en el final al Lobo platense, los dos partidos que perdió fue en el Bautista Gargantini: 1 a 0 ante Belgrano y 2 a 1 frente a Barracas Central en el último que jugó de local. Esa medida estimula también al Canalla a intentar que no haya dos sin tres para la Lepra mendocina.

Central está en un gran momento además. Sus últimas salidas de Arroyito fueron bárbaras, ganándole también a Gimnasia como el equipo de Berti y quedándose con el clásico y, sin Di María en cancha, bajando a un plano más terrenal e igualando con Argentinos Juniors. Es más, no perdió de visitante, solo lo hizo de local, ante Belgrano (otra coincidencia con Independiente Rivadavia) y Talleres. Además, claro, viene de derrotar a Banfield en esa condición en su último encuentro.

El gran momento de Campaz

Y si Di María no está en óptimas condiciones físicas, el que tomó la posta fue Jaminton Campaz, que ante el Taladro alcanzó un gran nivel, como había amagado iniciar el campeonato hasta la lesión ante Racing. Central lo necesita on fire y el colombiano parece haber recuperado el nivel que no mostró tanto en el muy buen equipo de Ariel Holan.

La zanahoria que tiene por delante de poder jugar su primer Mundial con la camiseta colombiana seguramente está aportando lo suyo para estimular a demostrar que la nueva convocatoria de Néstor Lorenzo en la doble fecha FIFA de la semana próxima está plenamente justificada.

>>Leer más: Los rivales de Central: un club que creció, uno de los tradicionales del siglo y el otro muy novato

Un Canalla con base y recambio

Este equipo canalla tiene una gran base y muy buen recambio en casi todas las posiciones. Por supuesto, no será lo mismo con Di María que sin él, pero tiene con qué traer del viaje a Mendoza una buena cosecha.

Luego vendrá un descanso conveniente, un abril apretado y un mayo que será igual si Central avanza en los playoffs del Apertura. Para eso hay tiempo. Nada mejor que ir ya planificando los dos meses por venir con una victoria que le dé la tranquilidad necesaria hoy.

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