Javier Milei llevó la "batalla cultural" a una cumbre de ultraderecha en Hungría

El presidente dijo que la Argentina vuelve a tener protagonismo en el mundo, “no desde la imposición sino del ejemplo”, y volvió a cargar contra el presidente de España, al que tildó de “pichón de tirano”

El presidente Javier Milei disertó en el cierre de un foro de ultraderecha realizado en Hungría.

El presidente Javier Milei le manifestó este sábado su apoyo al primer ministro de Hungría, Víktor Orban , durante su discurso en un foro de ultraderecha en ese país. Además, aseguró que la Argentina vuelve a tener protagonismo en el mundo “no desde la imposición sino del ejemplo” y calificó al presidente de España, Pedro Sánchez , de “pichón de tirano” .

En primer lugar, Milei mencionó la situación actual de Cuba al considerar que, “tras casi 70 años de una supuesta revolución infantil que sólo le importaba a la familia Castro, dejaron una población sumida en la miseria y esta semana tuvieron que anunciar un cambio de modelo económico ; es decir, están teniendo su propia perestroika (reestructuración de la economía política de la ex-Unión Soviética)”.

Según vaticinó el argentino, gracias al “liderazgo” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , “a mitad de año veamos probablemente” a la isla “libre” .

Posteriormente, se refirió en duros términos al presidente español , al que no nombró pero calificó de “pichón de tirano” .

El libertario consignó que “cuando el poder se separa de la responsabilidad de la representación, se puede convertir en tiranía muy rápidamente”.

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Asimismo, Milei dijo que la Argentina vuelve a tener protagonismo en el mundo, “no desde la imposición sino del ejemplo”, y enfatizó que el país “se encuentra en condiciones de garantizar la seguridad energética para Europa”.

También criticó al Viejo Continente. “Ellos consideran que la economía es como una torta: están enfocados en gestionar y decidir qué pedazo le corresponde a quién, en lugar de enfocarse en que la torta siga creciendo”, advirtió. Y consideró que “eso genera el estancamiento económico que se observa hace tiempo en la región”.

Para Milei, Europa “está en peligro, se está suicidando”, y apuntó contra la “inmigración masiva sin control”, que “es un acto de irresponsabilidad”.

Respaldo al primer ministro de Hungría

Por último, manifestó su respaldo a Orban. “Querido, contás con nuestro respeto y admiración”, sostuvo el jefe del Estado.

Antes de disertar en la ceremonia de cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), Milei fue recibido por su par de Hungría, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor, y luego mantuvo un encuentro con Orban.