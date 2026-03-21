La Capital | Política | Milei

Javier Milei llevó la "batalla cultural" a una cumbre de ultraderecha en Hungría

El presidente dijo que la Argentina vuelve a tener protagonismo en el mundo, “no desde la imposición sino del ejemplo”, y volvió a cargar contra el presidente de España, al que tildó de “pichón de tirano”

21 de marzo 2026 · 15:34hs
El presidente Javier Milei disertó en el cierre de un foro de ultraderecha realizado en Hungría.

Foto: Archivo / La Capital.

El presidente Javier Milei disertó en el cierre de un foro de ultraderecha realizado en Hungría.

El presidente Javier Milei le manifestó este sábado su apoyo al primer ministro de Hungría, Víktor Orban, durante su discurso en un foro de ultraderecha en ese país. Además, aseguró que la Argentina vuelve a tener protagonismo en el mundo “no desde la imposición sino del ejemplo” y calificó al presidente de España, Pedro Sánchez, de “pichón de tirano”.

En primer lugar, Milei mencionó la situación actual de Cuba al considerar que, “tras casi 70 años de una supuesta revolución infantil que sólo le importaba a la familia Castro, dejaron una población sumida en la miseria y esta semana tuvieron que anunciar un cambio de modelo económico; es decir, están teniendo su propia perestroika (reestructuración de la economía política de la ex-Unión Soviética)”.

Guiño a Trump y dardos al mandatario español

Según vaticinó el argentino, gracias al “liderazgo” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “a mitad de año veamos probablemente” a la isla “libre”.

Posteriormente, se refirió en duros términos al presidente español, al que no nombró pero calificó de “pichón de tirano”.

El libertario consignó que “cuando el poder se separa de la responsabilidad de la representación, se puede convertir en tiranía muy rápidamente”.

>> Leer más: El mito de la falta de oposición

Asimismo, Milei dijo que la Argentina vuelve a tener protagonismo en el mundo, “no desde la imposición sino del ejemplo”, y enfatizó que el país “se encuentra en condiciones de garantizar la seguridad energética para Europa”.

También criticó al Viejo Continente. “Ellos consideran que la economía es como una torta: están enfocados en gestionar y decidir qué pedazo le corresponde a quién, en lugar de enfocarse en que la torta siga creciendo”, advirtió. Y consideró que “eso genera el estancamiento económico que se observa hace tiempo en la región”.

Para Milei, Europa “está en peligro, se está suicidando”, y apuntó contra la “inmigración masiva sin control”, que “es un acto de irresponsabilidad”.

Respaldo al primer ministro de Hungría

Por último, manifestó su respaldo a Orban. “Querido, contás con nuestro respeto y admiración”, sostuvo el jefe del Estado.

Antes de disertar en la ceremonia de cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), Milei fue recibido por su par de Hungría, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor, y luego mantuvo un encuentro con Orban.

Noticias relacionadas
La licitación del Belgrano Cargas estuvo en la agenda  Argentina Week que reunió a empresarios y funcionarios del más alto nivel

El lobby en Nueva York por el Belgrano Cargas

Zahra Ershadi directora general para las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán. 

Irán condenó las declaraciones de Milei y cuestionó su alineamiento con Estados Unidos e Israel

Mauricio Macri reunió al PRO en Parque Norte, en la ciudad de Buenos Aires.

Macri encabezó el relanzamiento del PRO junto a dirigentes de todo el país

pullaro lidero una reunion de gabinete ampliado y se despego de milei

Pullaro lideró una reunión de gabinete ampliado y se despegó de Milei

Ver comentarios

Las más leídas

Independiente Rivadavia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Independiente Rivadavia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Sábado con doble alerta por tormentas y viento que marca la llegada del otoño

Sábado con doble alerta por tormentas y viento que marca la llegada del otoño

Newells: el oficialismo y la oposición tuvieron una reunión positiva y seguirán sumando ideas

Newell's: el oficialismo y la oposición tuvieron una reunión "positiva" y seguirán sumando ideas

La decisión que tomará Central con Di María y Copetti para el partido del domingo en Mendoza

La decisión que tomará Central con Di María y Copetti para el partido del domingo en Mendoza

Lo último

En Central, Di María viaja a Mendoza, hay otro que vuelve y uno habitualmente titular que se queda

En Central, Di María viaja a Mendoza, hay otro que vuelve y uno habitualmente titular que se queda

Frank Kudelka decidió siete cambios en Newells para recibir a Gimnasia de Mendoza

Frank Kudelka decidió siete cambios en Newell's para recibir a Gimnasia de Mendoza

Agrupaciones opositoras en Newells exigen sumar a Claudio Vivas al fútbol

Agrupaciones opositoras en Newell's exigen sumar a Claudio Vivas al fútbol

La campaña de la vacuna antigripal 2026 en Santa Fe empezó con un salto exponencial

El gobierno provincial anunció la aplicación de más 80.000 dosis durante los primeros nueve días de trabajo para prevenir la enfermedad

La campaña de la vacuna antigripal 2026 en Santa Fe empezó con un salto exponencial
Frank Kudelka decidió siete cambios en Newells para recibir a Gimnasia de Mendoza
Ovación

Frank Kudelka decidió siete cambios en Newell's para recibir a Gimnasia de Mendoza

Internaron a un hombre quemado por un principio de incendio en una estación de gas
La Ciudad

Internaron a un hombre quemado por un principio de incendio en una estación de gas

Cuántos donantes de sangre necesita Rosario por día: el nuevo perfil de voluntario y los requisitos
La Ciudad

Cuántos donantes de sangre necesita Rosario por día: el nuevo perfil de voluntario y los requisitos

La tormenta pisó con fuerza en Rosario durante una noche muy inestable
La Ciudad

La tormenta pisó con fuerza en Rosario durante una noche muy inestable

Cientos de rosarinos buscan hacerse oír en la audiencia pública por la ley de glaciares

Por Tomás Barrandeguy
La ciudad

Cientos de rosarinos buscan hacerse oír en la audiencia pública por la ley de glaciares

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Independiente Rivadavia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Independiente Rivadavia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Sábado con doble alerta por tormentas y viento que marca la llegada del otoño

Sábado con doble alerta por tormentas y viento que marca la llegada del otoño

Newells: el oficialismo y la oposición tuvieron una reunión positiva y seguirán sumando ideas

Newell's: el oficialismo y la oposición tuvieron una reunión "positiva" y seguirán sumando ideas

La decisión que tomará Central con Di María y Copetti para el partido del domingo en Mendoza

La decisión que tomará Central con Di María y Copetti para el partido del domingo en Mendoza

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste

Ovación
Frank Kudelka decidió siete cambios en Newells para recibir a Gimnasia de Mendoza
Ovación

Frank Kudelka decidió siete cambios en Newell's para recibir a Gimnasia de Mendoza

Frank Kudelka decidió siete cambios en Newells para recibir a Gimnasia de Mendoza

Frank Kudelka decidió siete cambios en Newell's para recibir a Gimnasia de Mendoza

Agrupaciones opositoras en Newells exigen sumar a Claudio Vivas al fútbol

Agrupaciones opositoras en Newell's exigen sumar a Claudio Vivas al fútbol

Newells: el oficialismo y la oposición tuvieron una reunión positiva y seguirán sumando ideas

Newell's: el oficialismo y la oposición tuvieron una reunión "positiva" y seguirán sumando ideas

Policiales
Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste
Policiales

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste

Drogas y un detenido por un homicidio, el saldo de 39 allanamientos en Pérez y barrio las Flores

Drogas y un detenido por un homicidio, el saldo de 39 allanamientos en Pérez y barrio las Flores

Quién es el hombre que resultó quemado mientras la policía intentaba reducirlo

Quién es el hombre que resultó quemado mientras la policía intentaba reducirlo

Quedó preso Miguelito por intentar matar a una joven que semanas después fue asesinada

Quedó preso "Miguelito" por intentar matar a una joven que semanas después fue asesinada

La Ciudad
Cuántos donantes de sangre necesita Rosario por día: el nuevo perfil de voluntario y los requisitos
La Ciudad

Cuántos donantes de sangre necesita Rosario por día: el nuevo perfil de voluntario y los requisitos

La provincia reconoció a mujeres destacadas del sur santafesino en el marco de Mes M

La provincia reconoció a mujeres destacadas del sur santafesino en el marco de Mes M

La campaña de la vacuna antigripal 2026 en Santa Fe empezó con un salto exponencial

La campaña de la vacuna antigripal 2026 en Santa Fe empezó con un salto exponencial

Internaron a un hombre quemado por un principio de incendio en una estación de gas

Internaron a un hombre quemado por un principio de incendio en una estación de gas

Los resultados que pueden sacar a Newells de la zona de descenso este fin de semana

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Los resultados que pueden sacar a Newell's de la zona de descenso este fin de semana

Juegos Suramericanos: avanza la licitación para remodelar el parque Independencia
La Ciudad

Juegos Suramericanos: avanza la licitación para remodelar el parque Independencia

Quedó preso Miguelito por intentar matar a una joven que semanas después fue asesinada
Policiales

Quedó preso "Miguelito" por intentar matar a una joven que semanas después fue asesinada

Suspendieron el inicio de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal por la tormenta y el alerta
La Ciudad

Suspendieron el inicio de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal por la tormenta y el alerta

El Banco Municipal lanza créditos a tasa subsidiada para turismo, gastronomía y hotelería

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Banco Municipal lanza créditos a tasa subsidiada para turismo, gastronomía y hotelería

Dos menores resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sudoeste de Rosario
Policiales

Dos menores resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sudoeste de Rosario

Media sanción a la prohibición de cuidacoches en manos de los municipios

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Media sanción a la prohibición de cuidacoches en manos de los municipios

Un operativo con pistola Taser terminó con un hombre internado por graves quemaduras
Policiales

Un operativo con pistola Taser terminó con un hombre internado por graves quemaduras

Qué pasó con la nena de 2 años desaparecida en Córdoba: cómo sigue la investigación
Información General

Qué pasó con la nena de 2 años desaparecida en Córdoba: cómo sigue la investigación

A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

Salud

A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

Adepa advirtió sobre presiones al periodismo y cuestionó la Oficina de Respuesta Oficial

Adepa advirtió sobre presiones al periodismo y cuestionó la Oficina de Respuesta Oficial

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

Efecto Gebel: evangélicos santafesinos apoyan la candidatura del pastor

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Efecto Gebel: evangélicos santafesinos apoyan la candidatura del pastor

Santa Fe reforzó su relación comercial y estratégica con la Unión Europea
POLITICA

Santa Fe reforzó su relación comercial y estratégica con la Unión Europea

Balacera en Granadero Baigorria: dos jóvenes heridos en un confuso tiroteo
POLICIALES

Balacera en Granadero Baigorria: dos jóvenes heridos en un confuso tiroteo

Desclasifican y publican documentos de la Side correspondientes al período 1973-1983
Política

Desclasifican y publican documentos de la Side correspondientes al período 1973-1983

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja

Una ciclista fue atropellada por un camión y era operada en el Heca
La Ciudad

Una ciclista fue atropellada por un camión y era operada en el Heca

Se aprobó la adhesión de Santa Fe a la ley antimafia nacional
Politica

Se aprobó la adhesión de Santa Fe a la ley antimafia nacional

Un rosarino es campeón internacional de Tetris, el juego que no pasa de moda
La Ciudad

Un rosarino es campeón internacional de Tetris, el juego que no pasa de moda