Perotti: "Nadie dividirá lo que la gente ha unido"

El candidato a gobernador del frente Juntos (PJ), Omar Perotti, reunió ayer en la ciudad de Santa Fe a los postulantes a diputado provincial de las diversas listas que compitieron en las Paso, en lo que se interpretó puertas adentro del peronismo como un "contundente" gesto de unidad para las elecciones del 16 de junio próximo.

"Que nadie venga a pescar votos en nuestro espacio", parafraseó Perotti a su rival en la interna María Eugenia Bielsa, quien no estuvo en el encuentro. Flanqueado por el titular partidario, Ricardo Olivera, y su compañera de fórmula Alejandra Rodenas, el rafaelino se explayó en conferencia de prensa, tras el encuentro desarrollado en la histórica sede del PJ.

"La base sobre la cual empezamos a trabajar para junio fue hablarles desde un primer momento a los santafesinos con una amplia convocatoria, porque cada santafesino que quiere un protagonismo distinto para la provincia es parte de este proyecto. Y las señales es ese sentido son muy fuertes, porque se dio un trabajo en común. Las declaraciones de Bielsa fueron contundentes y dejaron muy en claro su pertenencia, por lo que voy a usar sus palabras: que nadie venga a pescar votos en nuestro espacio", volvió a avisar el senador nacional.

Participaron del encuentro los candidatos a diputado Silvina Frana (enrolada en las filas de Bielsa), Leandro Busatto (alineado con Perotti), Alejandra Obeid, Oscar Cachi Martínez, Julio Eggiman, Marcela Aeberhard (secundó en la nómina a Luis Rubeo, ausente por motivos personales) y Lucila De Ponti (de Unidad Ciudadana, UC).

"Quizás algunos tienen que mostrar fotos porque no son creíbles en otros acontecimientos", respondió Perotti frente a la insistencia sobre si habrá o no encuentro público con la ex vicegobernadora. Y reafirmó: "Aquí hay un compromiso que asumido de integrar el frente Juntos".

"Despreocúpense por el tema de fotos o no. Aquí hay, claramente, una expresión más contundente y es de trabajo común, que ya ha empezado. No es esta la primera tarea sino la primera expresión pública. Pero no hay duda de que todos los dirigentes tenemos un mandato muy claro, porque nadie va a dividir lo que la gente ha unido", subrayó.

Por último, el candidato sentenció: "Hay muchos santafesinos que desean una provincia con otro protagonismo. Los convocamos desde el frente Juntos a seguir sumándose en esta fase electoral y en la etapa posterior de gobernar Santa Fe en los próximos cuatro años".

Tanto Olivera como Frana se encargaron de reafirmar las palabras de Perotti. "Lo de la foto es un hecho circunstancial. Acá hay un laburo que no se empezó este lunes (por ayer) sino varios lunes atrás, con un proceso de diálogo entre todos los sectores", subrayó el jefe del PJ.

A su turno, Frana completó: "María Eugenia fue muy contundente en sus declaraciones de apoyo a Perotti y esta reunión sirve para empezar a organizarnos para que el caudal de votos que obtuvimos las distintas listas confluyan en las generales. Nunca perdimos el objetivo, que es recuperar el gobierno provincial".

Paralelamente, el justicialismo cuestionó con dureza el rechazo del Tribunal Electoral a la impugnación realizada a la consulta popular por la reforma constitucional, junto al convenio celebrado entre el Ejecutivo y ese organismo, cuestión que la dirigencia no descartaba llevar a los estrados judiciales.

Foto en espera

María Eugenia Bielsa no estuvo presente ayer en la sede del PJ santafesino y, más allá de haber explicitado el viernes su respaldo a Omar Perotti de cara a las elecciones de junio próximo, la foto entre ambos dirigentes sigue en espera desde el final de las Paso. No obstante, algunas voces del PJ no descartaron que la instantánea salga a la luz en los próximos días. ¿Será así?