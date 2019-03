Peña respaldó la fórmula de Cambiemos a la Gobernación

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, pidió a los jóvenes de Cambiemos en Santa Fe que no se dejen influenciar por el mensaje de "miedo y frustración" que intentan imponer "aquellos que nos dejaron con una Argentina quebrada económica y moralmente".

Durante una visita a la provincia, donde compartió diversas actividades junto al candidato a gobernador, José Corral, y la candidata a vicegobernadora, Anita Martínez, Peña exhortó a seguir defendiendo "con protagonismo y con convicción el grito de rebeldía del sí se puede".

"Cuando los quieran correr con lo económico aquellos que nos dejaron con una Argentina quebrada económica y moralmente, le tenemos que responder con todo lo que hemos hecho en estos años", afirmó durante un encuentro con jóvenes realizado en la asociación vecinal Mariano Comas.

Peña afirmó que el gobierno del presidente Mauricio Macri "está sentando las bases" para que la Argentina pueda poner en marcha un camino de crecimiento sostenido durante varias décadas, "sin volver a buscar esos atajos que nunca nos llevaron a ninguna parte y enfrentando con valentía los problemas de raíz".

El jefe de Gabinete destacó "la unidad del equipo de Cambiemos en la provincia de Santa Fe, que logró ponerse de acuerdo con las listas y fórmulas con energía y con mucha pasión".

Dijo que el binomio que integran José Corral y Anita Martínez "refleja diversidad y futuro" en una provincia en la que "hace mucho tiempo que gobiernan los mismos que no pudieron, no quisieron o no supieron resolver problemas como el del narcotráfico, que empezó con el gobierno de los socialistas, y de la falta de infraestructura".

"De verdad queremos y vamos a transformar esa realidad. Nos negamos a creer que Santa Fe no puede salir de ese pozo de dificultades y del miedo a la hora de salir a la calle. Se puede y se va a transformar una vez que ganemos la elección", afirmó.

Por su parte, José Corral señaló que "en nuestra provincia hay una amenaza y un dolor, que es la inseguridad y el narcotráfico".

Advirtió que frente a esa acechanza desde el gobierno provincial "hay que decirlo con todas las letras, miraron para el costado todo este tiempo y corremos el riesgo de que nos gobiernen las mafias y los narcos, que ya gobiernan algunos barrios de Rosario".