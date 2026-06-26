Comenzó la renovación integral de la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che

La Municipalidad de Rosario comenzó con las obras de renovación en el espacio ubicado en Mitre y Tucumán

La plaza de la Cooperación fue vallada para comenzar con las obras de renovación

La Municipalidad de Rosario dio inicio a las obras de renovación en la plaza de la Cooperación, ubicada en Mitre y Tucumán. Este viernes, el espacio -conocido popularmente como "la plaza del Che" por la cercanía con el hogar donde nació y por tener un mural en su honor- fue vallado para poner en marcha renovación integral.

"Es una intervención que forma parte del plan de modernización y revalorización de los espacios verdes de la ciudad", detallaron en comunicado. Según afirmó el Ejecutivo local, el objetivo es mejorar el entorno barrial y ofrecer un lugar más accesible , seguro y atractivo para el encuentro, la recreación y el descanso de vecinos y vecinas.

Además de la plaza de la Cooperación, serán puestas a nuevo las plazas Florencio Sánchez, De las Américas, Doctor Maiztegui, Ituzaingó y Ovidio Lagos, Del Aguaribay y Sicilia.

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La renovación de plaza de Cooperación

Las obras contemplan la construcción de una nueva área de juegos infantiles, la incorporación de más espacios verdes y la instalación de nuevos bancos y asientos para favorecer la permanencia en el lugar. Además, se ampliarán las veredas sobre calle Mitre y el pasaje Simeoni para mejorar la circulación peatonal.

El proyecto también prevé la reducción de la altura de los canteros para aumentar la accesibilidad y la visibilidad, el retiro de pilares de ladrillo, mejoras integrales en la iluminación y la renovación completa del playón junto con su ingreso.