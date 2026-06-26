La Capital | La Ciudad | Plaza

Comenzó la renovación integral de la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che

La Municipalidad de Rosario comenzó con las obras de renovación en el espacio ubicado en Mitre y Tucumán

26 de junio 2026 · 15:27hs
Google Seguir a La Capital en Google
La plaza de la Cooperación fue vallada para comenzar con las obras de renovación

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La plaza de la Cooperación fue vallada para comenzar con las obras de renovación
Comenzó la renovación integral de la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La Municipalidad de Rosario dio inicio a las obras de renovación en la plaza de la Cooperación, ubicada en Mitre y Tucumán. Este viernes, el espacio -conocido popularmente como "la plaza del Che" por la cercanía con el hogar donde nació y por tener un mural en su honor- fue vallado para poner en marcha renovación integral.

"Es una intervención que forma parte del plan de modernización y revalorización de los espacios verdes de la ciudad", detallaron en comunicado. Según afirmó el Ejecutivo local, el objetivo es mejorar el entorno barrial y ofrecer un lugar más accesible, seguro y atractivo para el encuentro, la recreación y el descanso de vecinos y vecinas.

Además de la plaza de la Cooperación, serán puestas a nuevo las plazas Florencio Sánchez, De las Américas, Doctor Maiztegui, Ituzaingó y Ovidio Lagos, Del Aguaribay y Sicilia.

>> Leer más: Inauguran la plaza de bolsillo número 100 con un mural gigante de Messi y la Copa del Mundo

La renovación de plaza de Cooperación

Las obras contemplan la construcción de una nueva área de juegos infantiles, la incorporación de más espacios verdes y la instalación de nuevos bancos y asientos para favorecer la permanencia en el lugar. Además, se ampliarán las veredas sobre calle Mitre y el pasaje Simeoni para mejorar la circulación peatonal.

El proyecto también prevé la reducción de la altura de los canteros para aumentar la accesibilidad y la visibilidad, el retiro de pilares de ladrillo, mejoras integrales en la iluminación y la renovación completa del playón junto con su ingreso.

Noticias relacionadas
Este viernes Javkin recorrió Empalme Graneros

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

El Mundial se vive en el Fontanarrosa. Noche celeste y blanca en pleno centro

Gran fiesta en el Fontanarrosa para ver Argentina-Jordania: pantalla gigante, juegos y música

El bono contribución falso que circula por las principales ciudades de la provincia. 

Excombatientes de Malvinas alertan por falsos bonos que circulan en nombre de los veteranos

Rosario aportó 205 representantes a la Argentina en toda la historia de las competencias olímipicas

Rosario sumó 27 nuevas placas de deportistas al Paseo de los Olímpicos: quiénes son

Ver comentarios

Las más leídas

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: Es un ataque a mi programa

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: "Es un ataque a mi programa"

Rosario Diseña se muda a una nueva locación para seguir creciendo

Rosario Diseña se muda a una nueva locación para seguir creciendo

Lo último

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Adrián Ravier debutó como vocero presidencial, pero sin responder preguntas

Adrián Ravier debutó como vocero presidencial, pero sin responder preguntas

Sampaoli va por un ex-Newells al que consideran la joya del fútbol de Chile

Sampaoli va por un ex-Newell's al que consideran "la joya" del fútbol de Chile

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Ya son cuatro los miembros de una misma familia ligada al narcomenudeo y al crimen del agente federal Rodolfo Manfredi ocurrido en Villa Banana

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años
Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla
Policiales

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en pleno centro
La Ciudad

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en pleno centro

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras
La Ciudad

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Excombatientes de Malvinas alertan por falsos bonos que circulan en nombre de los veteranos
La Ciudad

Excombatientes de Malvinas alertan por falsos bonos que circulan en nombre de los veteranos

Unos 40 bomberos de Santa Fe se preparan para viajar a Venezuela y colaborar en tareas de rescate

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Unos 40 bomberos de Santa Fe se preparan para viajar a Venezuela y colaborar en tareas de rescate

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: Es un ataque a mi programa

Tomás Rebord tras los despidos en Blender: "Es un ataque a mi programa"

Rosario Diseña se muda a una nueva locación para seguir creciendo

Rosario Diseña se muda a una nueva locación para seguir creciendo

Las cocheras subterráneas vuelven a la agenda del Concejo Municipal

Las cocheras subterráneas vuelven a la agenda del Concejo Municipal

Ovación
El número que aparece en todas las camisetas de la selección argentina y muchos no saben por qué
Ovación

El número que aparece en todas las camisetas de la selección argentina y muchos no saben por qué

El número que aparece en todas las camisetas de la selección argentina y muchos no saben por qué

El número que aparece en todas las camisetas de la selección argentina y muchos no saben por qué

El drama en Venezuela también golpea al fútbol: la esposa de un jugador murió, pero salvó a su bebé

El drama en Venezuela también golpea al fútbol: la esposa de un jugador murió, pero salvó a su bebé

El mensaje de un ex-Central a otro en pleno Mundial: Gordo, te tenés que levantar, no pueden quedar afuera

El mensaje de un ex-Central a otro en pleno Mundial: "Gordo, te tenés que levantar, no pueden quedar afuera"

Policiales
Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años
Policiales

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Yanina Alvarado recibió una nueva condena, esta vez por portación de armas

Yanina Alvarado recibió una nueva condena, esta vez por portación de armas

Ratificaron la condena contra la narcomodelo que quiso ser Miss Universo

Ratificaron la condena contra la narcomodelo que quiso ser Miss Universo

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

La Ciudad
Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en pleno centro
La Ciudad

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en pleno centro

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Gran fiesta en el Fontanarrosa para ver Argentina-Jordania: pantalla gigante, juegos y música

Gran fiesta en el Fontanarrosa para ver Argentina-Jordania: pantalla gigante, juegos y música

Comenzó la renovación integral de la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che

Comenzó la renovación integral de la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives
Motores

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives

Intoxicación por monóxido: cuánto salen y dónde se venden los detectores que salvan vidas
Salud

Intoxicación por monóxido: cuánto salen y dónde se venden los detectores que salvan vidas

Internaron a tres niñas por inhalación de monóxido de carbono en barrio Rucci
La Ciudad

Internaron a tres niñas por inhalación de monóxido de carbono en barrio Rucci

De la Facultad de Ciencias Médicas al Foro Económico Mundial en Suiza, con varias escalas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

De la Facultad de Ciencias Médicas al Foro Económico Mundial en Suiza, con varias escalas

Impactante choque en Circunvalación: un camión  quedó sobre el guardarrail
La ciudad

Impactante choque en Circunvalación: un camión  quedó sobre el guardarrail

Consumos problemáticos en Santa Fe: crecen las consultas y la cocaína domina los casos atendidos
La Ciudad

Consumos problemáticos en Santa Fe: crecen las consultas y la cocaína domina los casos atendidos

Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos UVA para refinanciar deudas en mora
Economía

Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos UVA para refinanciar deudas en mora

Los casos de tuberculosis aumentaron un 33 por ciento en 2026 en Santa Fe
La Ciudad

Los casos de tuberculosis aumentaron un 33 por ciento en 2026 en Santa Fe

Milei volvió a elogiar a Messi: Cuando todos hablaban pestes, el único que lo bancaba era yo
Política

Milei volvió a elogiar a Messi: "Cuando todos hablaban pestes, el único que lo bancaba era yo"

Fumigaciones: condenan a funcionarios de Pergamino y absuelven a productores

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Fumigaciones: condenan a funcionarios de Pergamino y absuelven a productores

Una noche para celebrar la diversidad: llega la Gala del Orgullo 2026
Zoom

Una noche para celebrar la diversidad: llega la Gala del Orgullo 2026

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario
Ovación

Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario

El tiempo en Rosario: viernes con niebla matinal y aumento de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con niebla matinal y aumento de la temperatura

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre
Policiales

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad
La Ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo
Policiales

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana
Policiales

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Allanamientos por el chofer de Uber asesinado en marzo: hallaron drogas y armas
Policiales

Allanamientos por el chofer de Uber asesinado en marzo: hallaron drogas y armas

Quedó firme la cautelar que obliga al gobierno aplicar el financiamiento universitario
La Ciudad

Quedó firme la cautelar que obliga al gobierno aplicar el financiamiento universitario

En las plazas y en la ribera central, los frustrados proyectos de cocheras subterráneas en Rosario
La Ciudad

En las plazas y en la ribera central, los frustrados proyectos de cocheras subterráneas en Rosario