Patricia Bullrich le respondió a Axel Kicillof: "Lleva al pueblo a una locura total y absoluta"

Este lunes en C5N, Kicillof aseguró que "hay un sector de la oposición que promueve la violencia y que se aprovecha cuando se produce" y, consultado sobre la posible vinculación entre Bullrich y las personas que le pegaron a Berni durante la protesta de colectiveros en el cruce en La Matanza, el gobernador respondió: "Los choferes mismos dijeron que no conocían a las personas que agredieron a Berni" .

Embed

Frente a estas acusaciones, Bullrich dijo en LN+: “Dice que tiene que ver por un tuit en el que dije que a los colectiveros los roban, los destruyen y los corren todos los días que trabajan”, dijo Bullrich y siguió: “Kicillof tiene que estar a la cultura del cargo en el que se puso. Está llevando al pueblo argentino a una locura total y absoluta”.

No solo negó de plano las acusaciones de Kicillof sino que recordó que cuando fue ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri le “intentaron poner un desaparecido”, en referencia a la muerte de Santiago Maldonado en 2017. “A mí me quisieron endilgar un desaparecido y no lo pudieron hacer. Acá se discute la mentira contra la verdad”, señaló.

“Ya viví el relato kirchnerista con el caso Maldonado y a Berni le voy a decir que tiene que renunciar porque no es capaz de hacerse responsable de sus actos. Acusó a la Policía de la Ciudad y confunde a la línea de colectivos con otra en la que estuve”, indicó.

El giro del discurso de Sergio Berni

Bullrich aseguró que en una primera instancia Berni no culpó a la Policía de la Ciudad ni a ella, pero que luego cambió su discurso y sostuvo que en eso tuvo que ver la vicepresidenta Cristina Kirchner, y disparó: “De la primera bravuconada de Berni de decir que se la banca y agradecer a la Policía, es muy probable que haya habido un laboratorio en el que estuvo Cristina Kirchner”.

“Berni llegó a un lugar donde la gente estaba llorando por la muerte del colectivero. Fue recibido a golpes, lo salvó la Policía y dice que se lo llevaron preso. Tiene que renunciar”, argumentó.

Embed

“Agarran distintos elementos que para ellos tienen alguna conexión y arman un relato”, insistió la aspirante a la presidencia, y añadió: “Cristina tiene que poner la cara, porque este es su gobierno. A Kicillof lo puso ella, a Alberto Fernández lo puso ella, a Berni lo viene defendiendo desde hace tres años y medio. El desastre que sufrimos es culpa de la irresponsabilidad, el discurso y el pensamiento de Cristina”, criticó.

“En vez de hacerse cargo del 39% de pobreza y la droga, quieren armar una fábula, una mentira frente a su responsabilidad. Es un gobierno que no sabe cómo ni qué hacer. Ellos podrán decir lo que quieran que acá van a encontrar la firmeza”, concluyó.

El tuit de Particia Bullrich que señaló Axel Kicillof

La publicación a la que hizo referencia el gobernador de Buenos Aires fue publicada en la cuenta oficial de Twitter de la referente de PRO el 17 de marzo. En ese posteo, Bullrich se muestra en la cabecera de la línea de colectivos 216 de Morón y asegura que “es incontrolable la inseguridad que viven a diario”.

Embed Mientras los responsables de la seguridad miran para otro lado, el reclamo de los choferes de colectivos es el mismo: la incontrolable inseguridad que viven a diario junto a los pasajeros. En Morón visité la Empresa Línea 216 y escuché de primera mano el drama que están viviendo.… pic.twitter.com/MsxmLYGkBO — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 17, 2023

“Mientras los responsables de la seguridad miran para otro lado, el reclamo de los choferes de colectivos es el mismo: la incontrolable inseguridad que viven a diario junto a los pasajeros. En Morón visité la Empresa Línea 216 y escuché de primera mano el drama que están viviendo”, cuestionó.