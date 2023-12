>> Leer más: El gobierno habilitó una línea para quienes sean amenazados por no ir a marchar

"La decisión del gobierno es que se termina el corte de calle. Que manifiesten las veces que quieran, que vayan a las plazas o a los cordones de las calles, pero las calles no se cortan. Hoy será un comienzo, empieza un nuevo camino que no tiene vuelta atrás", insistió la ministra, quien reveló que se recibieron "más de 5000 denuncias en el 134", y resaltó: "No recibimos más porque el sistema no tiene más capacidad".

"Estuvo saturado todo el tiempo con mensajes que decían ´si no voy a la marcha, me cortan el plan Potenciar Trabajo´", contó Bullrich, y agregó: "Yo le digo a todos los argentinos que esto es al revés. Si se quedan en la cooperativa de trabajo, en el comedor en el que trabaja o cuidando a su familia, el plan potenciar trabajo lo va a tener. Si corta la calle y acepta que tiene un jefe que lo obliga a ir a la manifestación, va a perder el plan. Si toca la calle, va a perder el plan. Esto es sin vuelta atrás".

Embed Lo resolvió la Justicia:

¡EL PROTOCOLO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO ES COMPLETAMENTE LEGAL!



Solo quienes ignoran la ley y viven fuera de ella podían pensar lo contrario. pic.twitter.com/C1r9xheYNm — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 20, 2023

“Hay muchísimas denuncias que tienen identificados al líder o al piquetero barrial que los obliga a ir, y además, un sistema de organización paralela al Estado", reveló la funcionaria nacional, y detalló: " Tenemos denuncias de que les cobran $7.000 de multa al que no va a la marcha. Es un Estado paralelo, un Estado que le cobra una parte de ese dinero por no cumplir con la obligación que la misma organización les da".

Finalmente, dijo: "No es criminalizar la protesta, lo que hay que hacer es terminar con la extorsión de la gente y que la gente viva y elija en libertad. Hoy se terminan los extorsionadores y dueños de los planes, hoy comienzan a terminarse los dueños de los planes. La gente se va a dar cuenta de que no son más los que dan y otorgan el beneficio. Es el estado nacional o los estados provinciales. Hoy se termina la extorsión de los que tienen un plan".