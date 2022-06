Patricia Bullrich desembarca en Rosario con un guiño al intendente Pablo Javkin y plan antinarco

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich , desembarcará hoy en Rosario para promover su plan de lucha contra el narcotráfico y, en ese marco, se reunirá con el intendente Pablo Javkin , a quien no dudó en respaldar luego de que referentes de Juntos por el Cambio (JxC), coalición opositora que la ex ministra de Seguridad nacional integra , cuestionaran con fiereza su rol frente a una problemática sin tregua en la ciudad .

“Creo que en Rosario estamos en presencia de un intendente brillante en lo intelectual, e inútil totalmente para poder controlar algo de la vida pacífica”, había advertido Carrió sobre Javkin, al tiempo que minaba la construcción de un nuevo frente opositor en Santa Fe.

La jefa del PRO y potencial candidata presidencial fue renuente a pronunciarse respecto de la posibilidad de confluir en Santa Fe en un frente XXL junto a radicales y socialistas (“No conversé con nadie sobre el tema, no quiero adelantarme”) y priorizó su plan de lucha contra el narcotráfico en Rosario y la provincia. “Más importante que hablar de una campaña electoral es trabajar en la recuperación de la ciudad”, enfatizó.

En esa línea, Bullrich trazó diferencias con Carrió: “A Javkin lo respeto, es un dirigente importante. Aunque eso no quiere decir que no vayamos a competir el año próximo en Rosario y poner a un candidato del PRO. Pareciera que al intendente no le dan mucha pelota, pero no se lo puede juzgar tan duramente cuando no tiene competencia alguna (para el combate frontal al narcotráfico)”.

Para cimentar su posición, la dirigente recordó que, cuando estuvo al frente de Seguridad nacional, se implementó una “mesa de trabajo” que incluyó a los entonces gobernador Miguel Lifschitz, al otrora ministro del área provincial Maximiliano Pullaro y a la ex intendenta Mónica Fein. Y añadió: “Tuvimos nuestros despelotes, pero actuábamos en conjunto”.

“¿Hoy existe esa mesa de trabajo? Está muy solo Javkin. Votaré a un candidato a intendente del PRO, pero eso no quiere decir que no sea solidaria con una Rosario bajo fuego”, sentenció Bullrich, cuestionando también por elevación tanto a la Nación como a la Casa Gris.

Agenda

Bullrich llegará a Rosario acompañada _entre otros_ por el diputado nacional Gerardo Milman y Damián Arabia, secretario político de la presidencia del PRO. Ambos dirigentes desempeñaron años atrás funciones en la cartera de Seguridad.

La ex ministra se reunirá con Javkin al mediodía en el Palacio de los Leones, tras lo cual participará de actividades en la Bolsa de Comercio de Rosario. También recorrerá junto al diputado nacional Federico Angelini barrios vulnerables de la ciudad afectados por el accionar del narcotráfico.

Luego, a las 17, en la sede de la Fundación Libertad (Mitre 170), la titular del PRO brindará una conferencia abierta al público respecto de su plan de lucha contra el narcotráfico para Rosario y la provincia.

Si bien Bullrich evitó pronunciarse acerca del eventual armado de una nueva coalición opositora en Santa Fe, el contacto con Javkin repotenciará las suspicacias.

Siete días atrás, Carrió hizo tambalear la incipiente edificación del también llamado frente de frentes: a la par de la arremetida contra el intendente de Rosario, la miembro fundadora de JxC volvió a incluir a los ex mandatarios santafesinos Antonio Bonfatti y Hermes Binner y al otrora ministro de Gobierno Rubén Galassi en la cadena de responsabilidades por el avance territorial del narcotráfico.

La conducción de Creo, el espacio que comanda Javkin, fustigó a la ex diputada nacional por su ataque verbal, al tiempo que en el radicalismo santafesino pasaron factura a Lilita por objetar sin eufemismos a actores que pretenden construir un nuevo espacio opositor en la provincia.