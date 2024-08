Pablo Echarri sobre Alberto Fernández: "Esto lo único que hace es elevar la vara del asco"

Primero se expresó sobre la causa en la que está inmerso Fernández y sostuvo que el daño que el hecho le causó al progresismo es “inmenso, pero previo a la denuncia. La denuncia es la frutilla de postre ”, y agregó: “La gestión no sé si fue un hecho adrede, si fue el topo que se introdujo dentro de un sistema determinado para hacerlo colapsar. De hecho, él se jactó de ser el único que le dijo que no a la vicepresidenta y poner en primer lugar como un hecho valorable su enfrentamiento con Cristina Fernández de Kirchner”.

Al ser consultado por las reacciones dentro del peronismo, el actor fue categórico: “Con la denuncia, con la salida a la luz de esta cuestión familiar del expresidente, ha detonado no solamente en mí, sino también en la enorme mayoría de compañeros y compañeras, el enorme disgusto que nosotros tenemos con la gestión de Alberto Fernández ”.

“Los peronistas somos bastantes orgánicos y las críticas las hacemos de manera interna, puertas para adentro. Sobre todo en los momentos de construcción y para no darle letra al adversario”, afirmó en diálogo con Futurock.

La cultura en la gestión de Alberto Fernández

El protagonistas de clásicos como Resistiré o Montecristo habló sobre la postura del expresidente con respecto a la cultura y, específicamente, la producción audiovisual. “Alberto no entendió que debió usar la cultura como una herramienta de expansión económica. Una herramienta verdaderamente importante para recuperarla de la debacle en la que estaba sumergida”, sostuvo.

“Cuando hablamos de plataformas él creía que era una cuestión de toma y daca. Que las películas deben hacerse si hay un productor y hay posibilidades de invertir. Que el mercado debe regular la producción de películas”, sostuvo Echarri, y concluyó: “Eso de alguna forma es así, pero no en su totalidad. El entretenimiento se regula así, no la cultura, no el audiovisual como hecho cultural. Que a la vez se puede transformar en entretenimiento”.