"Nunca Más": miles de rosarinos copan las calles detrás de una misma bandera

La movilización por el Día de la Memoria partió desde plaza San Martín. El acto central se desarrolla en el Parque Nacional a la Bandera

Rosario ya marcha en el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia , en el marco del 50º aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 . Organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas, sindicatos y organizaciones sociales desbordaron la plaza San Martín y se dirigieron al Monumento a la Bandera.

Los primeros pasos por calle Dorrego, pegado a la Gobernación de Santa Fe, que hace 50 años funcionaba como Jefatura de la Policía. Rápidamente, los militantes tomaron San Lorenzo y siguieron hasta Laprida. Una vez allí, doblaron para buscar Córdoba y acto seguido bajar hacia el Parque Nacional a la Bandera , donde está el escenario central. A las 18, se realizará el acto principal.

Grupos organizadores y de Derechos Humanos anticiparon una masiva participación, que se vio reflejada entre las banderas, bombos y una larga columna de personas que colmaba de cordón a cordón las calles. Los carteles y la pintura en la calle le dan color a una manifestación donde predomina el blanco, como referencia a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Este año, l a movilización adquiere un carácter especial al cumplirse medio siglo del inicio de la última dictadura cívico-militar, un período que dejó miles de víctimas de desaparición forzada, apropiación de menores y persecución política en todo el país, con fuerte impacto también en Rosario y la región.

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En ese contexto, la jornada no sólo busca recordar a las víctimas, sino también reafirmar el compromiso social frente a discursos que relativizan o niegan lo ocurrido durante el terrorismo de Estado.

Desde la organización recomendaron asistir con anticipación y prevén cortes de tránsito en el área céntrica durante la tarde. La movilización, como cada año, será uno de los principales actos públicos en la ciudad para mantener viva la memoria colectiva y sostener el reclamo de justicia.