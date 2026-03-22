A 50 años del golpe: todas las actividades que habrá esta semana por la Memoria, Verdad y Justicia

El Museo de la Memoria, así como otros espacios de la ciudad, tendrán actividades especiales por el aniversario del 24 de marzo.

Los 50 años del golpe de Estado cívico militar encuentran a Rosario con una grilla de actividades por la Memoria, Verdad y Justicia. De esta manera, a partir de este lunes distintos espacios locales ofrecerán una amplia gama de propuestas.

Para comenzar, este lunes 23 de marzo el Museo de la Memoria acompañará a los organismos de derechos humanos en la tradicional vigilia de la Ronda de las Madres previo al 24, que se realizará en la plaza 25 de Mayo.

En el mismo espacio hay tres muestras imperdibles. Por un lado, se encuentra Archipiélago , de María Blanco y con curaduría de Carolina Urresti. Allí se expone una obra textil construida a partir del diario de guerra de Marcelo Calitri, soldado argentino en Malvinas. Mediante el bordado, la artista traduce la escritura íntima de la guerra a un lenguaje sensible que pone en juego el cuerpo, el cuidado y la memoria, proponiendo una reflexión poética sobre el trauma, la violencia y la persistencia de la experiencia en los materiales.

En la sala principal estará la exposición «Destellos. León Ferrari en el Museo de la Memoria», con curaduría de Andrea Wain. La muestra establece un diálogo crítico con el terrorismo de Estado, la responsabilidad civil y los silencios sociales, recuperando la experiencia del exilio del artista, la búsqueda de su hijo Ariel -desaparecido durante la dictadura- y una práctica artística atravesada por la denuncia que habilita nuevas lecturas sobre la memoria y la justicia.

En la sala de muestras transitorias Juan Emilio Basso Feresin se encuentra la recientemente inaugurada «50 veinticuatros», con curaduría de Leticia Rigat y asesoría historiográfica de Gabriela Águila y Pablo Suárez. Organizada en tres tiempos -dictadura, primeros años de democracia y nuevo siglo-, la exposición propone un recorrido multisensorial por las transformaciones del 24 de marzo en el imaginario colectivo, desde las primeras denuncias hasta la ampliación contemporánea de las agendas de memoria, verdad y justicia, configurando una retrospectiva de los 24 de marzo en Rosario.

El martes 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se realizará a las 9 la ceremonia de plantación en el Bosque de la Memoria (Central Argentino 501).

Además, desde las 12 y hasta el inicio de la tradicional marcha a las 16, el Museo de la Memoria abrirá sus puertas para recorrer sus muestras. En la terraza se presentará "Proyecto Pregunta", del colectivo chileno Mil M2, desarrollado en Rosario por la Dirección de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Igualdad, Género y DDHH de la Municipalidad. La iniciativa propone una pregunta madre, “¿Qué pregunta es urgente hacer?”, como dispositivo de participación ciudadana orientado a generar, visualizar y poner en circulación debates colectivos en el espacio público.

Asimismo, el Tríptico de la Infancia se suma a la convocatoria de los organismos de derechos humanos para llenar las plazas de pañuelos y resistencias. Al igual que días anteriores, este lunes 23 de marzo en La Granja, El Jardín y La Isla se estamparán pañuelos y corazones para ponerle colores a las luchas del presente. El 24 de marzo, a partir de las 14:30 en la plaza San Martín, se seguirá estampando para luego sumarse a la marcha.

La clásica movilización del 24, cuya concentración será a las 15 para arrancar a las 16, terminará en el Parque Nacional a la Bandera con un gran cierre musical que contará con la participación de más de cuarenta artistas locales de distintas generaciones.

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Después del 24 de marzo

Por otro lado, el próximo miércoles 25 de marzo, y en el marco del 50ª aniversario del inicio de la última dictadura militar, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) distinguirá con el doctorado Honoris Causa a Pilar Calveiro, destacada investigadora y académica que estudió el terrorismo de Estado en la Argentina. La cita será a las 11 en el Espacio Cultural Universitario (ECU), de San Martín 750. Allí brindará la conferencia "Reverberaciones del pasado".

El jueves 26 de marzo, en el CelCHE se realizará Laboratorio de Análisis Cultural + proyecciones. La jornada incluirá la conversación «Clases medias, vida cotidiana e historia oral: los años setenta desde una perspectiva microhistórica», con el sociólogo Sebastián Carassai en diálogo con Rubén Chababo. La actividad tendrá lugar de 17 a 20, con entrada libre.

Por su parte, en Casa Arijón se habitará la memoria a través del cine y el teatro. El viernes 27 a las 19.30 se realizará la proyección de la película Argentina 1985 y habrá una intervención participativa de pañuelos bajo la consigna "Florecerán pañuelos" en homenaje a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo. El sábado 28 también a las 19.30 estará la obra de teatro "Las hijas de Shakespear", una comedia que reúne a Julieta, Desdémona y Ofelia para revisitar sus historias y mirarlas desde el presente.

Finalmente, el 28 de marzo, de 10.30 a 13 en el Museo de la Memoria, tendrá lugar el taller "Un tiempo para escribirnos. Lectura y escritura de cartas para pensar identidades y memorias2, a cargo de Belén Campero y Laura Oriato. Requiere inscripción previa a través de formulario online.