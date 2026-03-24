Conmoción por la muerte de un futbolista colombiano de 18 años: sufrió un colapso durante un partido

El chico se desplomó en la cancha y lo llevaron directamente a un hospital, donde murió al día siguiente. No tenía problemas previos de salud.

Un joven futbolista sufrió un colapso cardíaco mientras jugaba un partido con su equipo y no sobrevivió: murió al día siguiente en el hospital donde lo habían internado. El chico tenía 18 años y era una de las mejores promesas de su club.

El jugador se llamaba Santiago Castrillón, era colombiano y jugaba en Millonarios de Bogotá, uno de los clubes grandes de Colombia.

Castrillón estaba jugando con su equipo cuando se desplomó luego de parar una pelota con el pecho. Los médicos de Millonarios lo asistieron en el lugar pero enseguida ordenaron su traslado a un hospital. Estuvo internado varias horas pero tristemente no pudo reponerse.

El deceso se produjo cuando lo atendían en la sala de cuidados intensivos de un nosocomio especializado en cardiología infantil.

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De Bucaramanga a Bogotá

Castrillón había nacido en Bucaramanga, en el interior de Colombia, y llegó a Bogotá persiguiendo el sueño de ser futbolista profesional. En Millonarios lo consideraban como una de sus mejores promesas.

La madre del jugador contó que el chico se desplomó en pleno partido y que, luego de los primeros cuidados médicos, alcanzó a reaccionar, pero que enseguida volvió a sufrir otro colapso y estuvo muchos minutos sin que pudieran reanimarlo.

La mujer también reveló que su hijo no tenía problemas de salud preexistentes y de hecho remarcó que el club todo el tiempo lo sometía a estudios y controles, como al resto de los futbolistas. En Colombia se espera el resultado de la autopsia para conocer las causas de la muerte y entender qué desencadenó el deceso del chico.