A 50 años del inicio de la dictadura: emotiva ceremonia en el Bosque de la Memoria

Este martes se realizó la tradicional ceremonia en el Bosque de la Memoria , en homenaje a las personas asesinadas y desaparecidas tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que marcó inicio de la última dictadura en el país .

El acto se realizó en un sector del parque Scalabrini Ortiz y contó con la presencia del intendente Pablo Javkin, de familiares y víctimas de la represión ilegal, de representantes de organismos de Derechos Humanos y dirigentes de distintos signos políticos de la ciudad y de la provincia. Además, en el acto participó el Quinto de Cuerdas Municipal.

Tras la ceremonia de plantación de los árboles, el intendente de Rosario señaló que "lamentablemente estamos en un momento en el que el negacionismo vuelve a nivel global y a nivel nacional se retoma la idea de relativizar la democracia, la idea de que no hay una verdad y que uno puede hacer política eliminando al otro, y eso es la base de lo que pasó y que no se tiene que repetir. Este 24 de marzo nos tiene que invitar a entender lo que implicó para Argentina la última dictadura militar y el valor que tuvo haber recuperado la democracia, y haber enjuiciado a los responsables, en esa decisión tan valiente del gobierno de Alfonsín, y haber seguido construyendo Memoria, Verdad y Justicia a través de los juicios".

"Esto no se puede relativizar ni ser indiferente. Frente a la muerte, siempre la vida y eso es lo que marca este 50ª aniversario del golpe de estado", expresó.

bosque de la memoria 2 La ceremonia en el Bosque de la Memoria contó con la participación de familiares y víctimas de la represión Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

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En declaraciones a LT8, el titular del Ejecutivo municipal fue consultado sobre la posición negacionista de lo ocurrido con la represión ilegal que impulsa el sector político del presidente Javier Milei. "No es solo un fenómeno local. Esto sucede a nivel global, el odio, la discriminación, la idea de intentar eliminar al otro, de relativizar toda verdad, es algo que se ha agudizado con las redes sociales y los algoritmos y con las estrategias que se dan alrededor de eso".

"Argentina fue diferente y un ejemplo para el mundo, porque se animó a enjuiciar, a poner la verdad en los tribunales y a condenar lo que pasó. El mandato que tenemos es no repetirlo. El expresidente de Chile Ricardo Lagos decía que quién no entiende entre una democracia y una dictadura, no entiende la diferencia entre la vida y la muerte. Sabemos que la democracia tiene falencias, pero la democracia es una condición necesaria, no puede haber relativismo", agregó Javkin.

javkin busque de la memoria 2026 El intendente Javkin llamó a no relativizar a la democracia Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

Javkin insistió en que "en este país hubo juicios para todos, también para el terrorismo de Estado por lo que hizo la Triple A, para las que utilizaron la violencia como metodología política, y si algo marcó el inicio de la democracia con el gobierno de Alfonsín fue enjuiciar todo. Luego vinieron otras medidas. Los indultos, las leyes que frenaron los juicios y luego volvieron a haber juicios. Por supuesto hay que juzgar todo el proceso histórico y estas fechas con número redondo sirven para que se escriba mucho sobre lo que sucedió. Pero no se puede relativizar un genocidio. No se puede justificar la idea de secuestrar a un chico, sacárselo a su familia y robar su identidad. No se puede negar que hubo campos de concentración y no se pude dejar de plantear de que cuando el estado se convierte en quien niega la ley la responsabilidad es mayor. Eso es lo que hay que dejar en claro para siempre".